Großer Protest in Moskau? Polizei nimmt 1000 Demonstranten in Russland fest

Die Polizei geht in russischen Städten, wie hier in St. Petersburg, hart gegen Demonstranten vor. Auch bei aktuellen Anti-Kriegs-Protesten soll es bereits wieder 1000 Festnahmen geben.

Die Polizei soll bei Protesten in Russland erneut eine große Zahl an Anti-Kriegs-Demonstranten festgenommen haben. Das Team des inhaftierten Oppositionellen Nawalny ruft für den Nachmittag zu großen Protesten in Moskau und St. Petersburg auf. Dort sollen bereits Sicherheitskräfte patrouillieren.

In Russland hat die Polizei bei Protesten gegen den Krieg in der Ukraine Beobachtern zufolge in 29 Städten mehr als 1000 Demonstrierende festgenommen. Das teilte die unabhängige Beobachterorganisation OVD-Info mit. Die Polizei war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Der inhaftierte Kritiker der russischen Regierung, Alexej Nawalny, hatte für diesen Sonntag zu weltweiten Protesten gegen den Krieg aufgerufen - auch in Russland. Dort sind solche Kundgebungen allerdings verboten.

Bei Demonstrationen im Osten Russlands und in Ostsibirien am Vormittag sind Menschenrechtlern zufolge allein mehr als 64 Demonstranten festgenommen worden. Zu Festnahmen sei es in der Hafenstadt Wladiwostok und in der sibirischen Stadt Irkutsk gekommen, teilte OVD-Info mit. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich, Polizeisprecher in den beiden Städten waren nicht zu erreichen. OVD-Info berät Festgenommene juristisch und veröffentlicht via Internet Angaben zu Festnahmen bei Massenprotesten.

Für 14 Uhr (Ortszeit) sind Proteste in Moskau und St. Petersburg angekündigt. Darüber berichtete das Team des inhaftierten Alexey Nawalny auf Telegram. Bilder auf Twitter zeigen, dass bereits Polizeieinheiten in Moskau patrouillieren. Die russische Polizei soll bei Protesten zuletzt rund 7000 Menschen festgenommen haben. Sie schreckte dabei auch nicht davon zurück, Kinder festzusetzen, die Blumen vor der ukrainischen Botschaft ablegen wollten. Auch im benachbarten Belarus sollen etwa 800 Demonstranten inhaftiert worden seien. Belarus und Russland sind politische Verbündete.

Bereits das zweite Wochenende in Folge gehen viele tausend Menschen in zahlreichen internationalen Städten gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. So gab es am Samstag Proteste in Paris, Rom, New York, Hamburg und Zagreb.