Im Vorfeld des Gespräches zwischen dem russischen Staatschef Putin und US-Präsident Biden erklärt der Kreml: Angesichts der Vielzahl an Konfliktthemen, könne es ein sehr langes Gespräch werden. Es soll anders kommen - nach zwei Stunden ist schon Schluss.

Der Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin war überraschend schnell zu Ende. Das Gespräch dauerte nur rund zwei Stunden, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Über Inhalte wurde bislang nichts bekannt. Die beiden Staatschefs hielten den Videogipfel vor dem Hintergrund der Spannungen im Ukraine-Konflikt ab. Biden wollte mit dem Kreml-Chef darüber sprechen, wie eine militärische Eskalation in dem Konflikt verhindert werden kann.

"Seien Sie gegrüßt, Herr Präsident", sagte Putin in einem kurzen Videoausschnitt, den der Kreml zum Auftakt des Gesprächs veröffentlichte. Biden sagte zu Putin, es sei "gut" ihn zu sehen. Er hoffe, dass das nächste Treffen wieder persönlich stattfinden könne. Russland hat an der Grenze zur Ukraine zehntausende Soldaten zusammengezogen, was im Westen die Befürchtung schürt, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschieren könnte. Moskau weist dies zurück und wirft der Ukraine seinerseits Provokationen vor.

Im Anschluss an den Videogipfel will sich der US-Präsident mit seinen europäischen Verbündeten austauschen. Biden werde nach dem Gespräch eine Telefonkonferenz mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem italienischen Regierungschef Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson abhalten, teilte das Weiße Haus mit.

Biden und die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien hatten bereits am Montagabend per Telefonkonferenz über den Ukraine-Konflikt beraten. Nach US-Angaben vereinbarten sie dabei, in "engem Kontakt" zu bleiben, um eine koordinierte Antwort auf Russlands Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine zu vereinbaren.