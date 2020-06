Rot-Grün kann in Hamburg weiterregieren

SPD und Grüne in Hamburg billigen den vereinbarten Koalitionsvertrag. Damit kann Peter Tschentscher erneut zum Ersten Bürgermeister gewählt werden und die bisherige Koalition fortführen. Auch wenn sich die Machtverhältnisse verschoben haben.

Nach den Grünen hat auch die Hamburger SPD den Koalitionsvertrag für die Fortsetzung des rot-grünen Bündnisses in der Hansestadt gebilligt. Mehr als 90 Prozent der Parteitagsdelegierten hätten den Vereinbarungen und der Verteilung der Senatsposten in einem Online-Verfahren zugestimmt, teilte ein Parteisprecher mit. Damit ist der Weg für die Wiederwahl des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher von der SPD frei.

Zuvor hatten die Grünen der Hansestadt den Koalitionsvertrag gebilligt. Auf einem kleinen Parteitag stimmten 30 der 35 Delegierten dem Vertrag und der Verteilung der Senatsposten zu. Es gab drei Gegenstimmen und eine Enthaltung, ein Delegierter nahm an der Abstimmung nicht teil.

"Das ist ein Koalitionsvertrag mit einer deutlichen grünen Handschrift", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank von den Grünen. Alle neuen Vorhaben stehen jedoch unter einem Finanzierungsvorbehalt. Tschentscher hatte zum Abschluss der Verhandlungen erklärt: "Dem Klimawandel müssen wir ebenso Rechnung tragen wie der Überwindung der Corona-Krise. Wir setzen auf Stabilität und Verlässlichkeit, indem wir die erfolgreiche Arbeit der letzten Legislaturperiode fortsetzen." SPD und Grüne regieren in Hamburg bereits seit 2015 gemeinsam. Vier der elf Senatsposten werden von den Grünen besetzt - einer mehr als bisher.

Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar hatten die Grünen ihren Stimmenanteil mit 24,2 Prozent (2015: 12,3) fast verdoppelt. In der Bürgerschaft verfügen sie über 33 Sitze. In der vorherigen Legislaturperiode hatten sie 15. Die SPD blieb mit 39,2 Prozent (2015: 45,6) stärkste Kraft, ihre Fraktion verkleinerte sich aber von 58 auf 54 Mandate. Zusammen haben beide Fraktionen eine Zweidrittelmehrheit der insgesamt 123 Sitze im Hamburger Stadtparlament.