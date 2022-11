Kurz vor der Ankündigung des russischen Rückzugs aus Cherson kommt Kirill Stremousow, Vize-Chef der Besatzungsbehörden der Region, ums Leben. Eine Woche später verschwindet seine Nachfolgerin zunächst spurlos. Nun steht fest: Die Kollaborateurin wurde von russischen Behörden festgenommen.

Im Süden der Ukraine ist die stellvertretende Leiterin der Besatzungsverwaltung in der Region Cherson, Kateryna Hubarjewa, von der russischen Polizei festgenommen worden. Das teilte die kremltreue Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf russische Strafverfolgungsbehörden mit. Demnach wurde sie wegen eines Wirtschaftsverbrechens verhaftet. Hubarjewas Vorgänger, Kirill Stremousow, war eine Woche zuvor ums Leben gekommen - nach russischen Angaben bei einem Verkehrsunfall.

Zuvor schrieb Hubarjewas Ehemann, Pawlo Hubarjew, auf Telegram, seine Frau sei verschwunden. Sie sei zuletzt am Dienstagnachmittag in Henitschesk vor dem Regierungsgebäude der annektierten Region Cherson gesehen worden, schrieb Hubarjew, der selbst ein bekannter pro-russischer Politiker ist. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus der Gebietshauptstadt Cherson verlegten die Besatzer ihr Hauptquartier in die Kleinstadt Henitschesk am Asowschen Meer. Hubarjew schrieb auch, er habe mit dem Besatzungschef der Region, Wolodymyr Saldo, sprechen wollen, dieser sei jedoch telefonisch nicht erreichbar.

Ihr Mann war "Volksgouverneur" von Donezk

Kateryna Hubarjewa wurde 1983 in Kachowka in der Region Cherson geboren. Sie studierte in Donezk, wo sie auch ihren zukünftigen Mann kennenlernte. Pawlo Hubarjew stürmte im März 2014 zusammen mit seinen Mitstreitern das Gebäude der Regionalverwaltung der Oblast Donezk und hisste dort die russische Flagge. Später ernannte er sich zum "Volksgouverneur" der Region.

Zwischen April und August 2014 war Hubarjewa "Ministerin für Auswärtige Angelegenheiten" der "Volksrepublik Donezk". Danach war sie lange Zeit Mitglied des "Parlaments" der selbsternannten Republik. Im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine und der Besetzung von Teilen der Oblast Cherson wurde Hubarjewa zur stellvertretenden Leiterin der von Russland installierten Verwaltung der Region ernannt.

Am 9. November, wenige Stunden vor der Ankündigung des russischen Rückzugs aus Teilen der Region Cherson, vermeldeten kremltreue Nachrichtenagenturen den Tod von Hubarjewas Vorgänger, Kirill Stremousow. Demnach war der Vize-Chef der Besatzungsbehörden bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. In den lokalen Medien wurde er als "Gauleiter" von Cherson bezeichnet. Stremousow war schon vor dem Krieg in der ganzen Ukraine als ein pro-russischer Hetzer bekannt.