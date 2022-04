Deutschland sollte sich über die Kriegsziele Russlands keine Illusionen machen, mahnt die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann. Sie fordert, dass Deutschland ein Raketenabwehrsystem kauft. Außerdem solle Berlin der Ukraine Panzer liefern.

Die Chefin des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, warnt vor der Hoffnung, der Krieg in der Ukraine flaue jetzt ab. "Wir wissen nicht wirklich, ob Atem geholt wird, um mit der Brutalität weiterzumachen. Ich gehe aber davon aus, dass das so ist", sagte Strack-Zimmermann im "Frühstart" bei ntv.

"Ich glaube, dass uns klar sein muss, Russland möchte die Ukraine auslöschen und wird daran auch vorerst festhalten", so die FDP-Verteidigungsexpertin. Umso wichtiger seien weitere Waffenlieferungen. Auch aus Deutschland sollten Panzer ins Land gebracht werden. Zudem sei nun klar, dass Deutschland und die NATO einen funktionierenden Raketenabwehrschirm benötigten. Ein solches System stehe in Israel zum Kauf bereit.

Nach der Ankündigung von Außenministerin Annalena Baerbock, der Ukraine weitere Waffensysteme zu liefern, vermutet Strack-Zimmermann, dass es sich dabei um Kampfpanzer handelt. "Ich hoffe, dass die Bundesregierung diesbezüglich bald Stellung bezieht. Ich persönlich würde das machen." Sie räumte ein, dass die Bestände der Bundeswehr sehr begrenzt sind. Auf keinen Fall könne sich die Truppe durch Waffenlieferungen selbst schwächen. Die Aufgaben im NATO-Bündnis müssten wahrgenommen werden.

Aber es gelte: "Das, was wir liefern können, sollten wir liefern." Zudem verfügten einzelne Rüstungsfirmen über Material, "was man unter Umständen schicken könnte, sofern die Ukraine es möchte." Da müsse der Wirtschaftsminister grünes Licht geben, so Strack-Zimmermann.

Strack-Zimmermann begrüßt die Bereitschaft von Israel und den USA, das Raketenabwehrsystem Arrow 3 an Deutschland zu verkaufen. "Das ist sehr interessant. Die Amerikaner haben das System mitentwickelt. Dass die Amerikaner grundsätzlich grünes Licht geben, finde ich sehr schön." Arrow 3 könne die Verteidigung bei Raketenbeschuss verbessern und in bestehende Systeme integriert werden. Dabei sei Deutschland eingebettet in die NATO, "deswegen ist das Gerede 'ein Schutzschirm für Berlin, ein Schutzschirm für Deutschland' Quatsch." Das System könne Raketen, die aus extremer Höhe kommen, abfangen. Bislang sei das nicht möglich.

Strack-Zimmermann weiter: "Es ist unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen, um Europa, um das NATO-Gebiet zu beschützen." Das sei auch ein Stück Zeitenwende. Es gebe nicht nur mehr Geld für Rüstungsprojekte. "Sondern wir müssen auch akzeptieren, dass es Aggressoren auf der Welt gibt, die nicht davor zurückschrecken, Zivilisten umzubringen und Frauen zu vergewaltigen", so die FDP-Politikerin. Zu den weiteren Schritten zu Beschaffung und Integration von Arrow 3 sagte sie: "Letztendlich wird natürlich das Militär darüber entscheiden müssen, wie es eingebettet werden könnte."