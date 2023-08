Singapur vollstreckt drittes Todesurteil in einer Woche

In Singapur sind seit der Wiederaufnahme der Todesstrafe im März 2022 insgesamt 16 Menschen hingerichtet worden.

Singapur gehört zu den Ländern mit den strengsten Drogengesetzen weltweit. Wegen des Besitzes von 55 Gramm Heroin zum Handelszweck wird ein 39-Jähriger nun hingerichtet. Die Vereinten Nationen fordern den Inselstaat auf, die Todesstrafe auszusetzen.

Singapur hat zum dritten Mal binnen einer Woche einen Häftling hingerichtet. Der 39-jährige Mohamed Shalleh Adul Latiff war wegen 55 Gramm Heroin-Besitzes "zum Zwecke des Handels" zum Tode verurteilt worden, teilte die Zentrale Drogenbehörde mit. Die Zahl der seit Jahresbeginn in dem asiatischen Inselstaat Hingerichteten erhöht sich damit auf fünf. Insgesamt war es die 16. Hinrichtung in dem Land, seit die Regierung die Vollstreckung von Todesurteilen im März 2022 nach einer zweijährigen Pause während der Corona-Pandemie wieder aufgenommen hat.

Gerichtsdokumenten zufolge arbeitete Shalleh vor seiner Verhaftung im Jahr 2016 als Lieferfahrer. Während seines Prozesses gab er an, er habe geglaubt, er liefere geschmuggelte Zigaretten für einen Freund, dem er Geld geschuldet habe. Vergangene Woche war in dem Stadtstaat eine 45-jährige mutmaßliche Drogenschmugglerin hingerichtet worden. Die 45 Jahre alte Saridewi Djamani war 2018 wegen Drogenhandels mit 30 Gramm Heroin zum Tode verurteilt worden. Es war die erste Hinrichtung einer Frau in dem Stadtstaat seit fast 20 Jahren.

Zwei Tage zuvor war das Todesurteil gegen einen 57-jährigen Mann wegen ähnlicher Vorwürfe vollstreckt worden. Mohd Aziz bin Hussain war 2017 wegen des Handels mit "nicht weniger als 49,98 Gramm" Heroin zum Tode verurteilt worden. Die Hinrichtungen hatten internationale Proteste ausgelöst, darunter von den Vereinten Nationen. Sie forderten Singapur auf, ein Moratorium auf die Vollstreckung von Todesstrafen zu verhängen.

Singapur gehört zu den Ländern mit den strengsten Drogengesetzen weltweit. Der Handel mit mehr als 500 Gramm Cannabis oder mehr als 15 Gramm Heroin kann mit der Todesstrafe geahndet werden. Trotz internationalen Forderungen nach einer Abschaffung sieht der Stadtstaat die Todesstrafe als wirksames Abschreckungsmittel gegen den Drogenhandel an. Singapur argumentiert, dass die Todesstrafe dazu beigetragen habe, das Land zu einem der sichersten Länder Asiens zu machen.