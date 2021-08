Nach heftigen Kämpfen besetzen die Taliban mit Kundus eine weitere Großstadt in Afghanistan. Dort war bis 2013 die deutsche Bundeswehr stationiert. Nun sind alle wichtigen Gebäude unter Kontrolle der Islamisten. Auch Sar-i Pul im Norden des Landes geht an die Miliz.

Die nordafghanische Provinzhauptstadt Kundus ist von den radikalislamischen Taliban erobert worden. "Kundus ist gefallen. Die Taliban haben alle wichtigen Gebäude der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht", berichtete ein AFP-Korrespondent vor Ort. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigten drei Provinzräte sowie ein Bewohner die Eroberung. Zuvor waren heftige Kämpfe aus dem Zentrum der Großstadt gemeldet worden.

Die Stadt wurde seit Wochen von den Taliban belagert. Seit 2015 fiel sie bereits drei Mal in die Hände der Islamisten. Kundus ist die dritte Provinzhauptstadt binnen 48 Stunden, die die Taliban einnehmen konnten. Während des Krieges in Afghanistan war die Bundeswehr rund ein Jahrzehnt lang in der Stadt stationiert. Von 2003 bis 2013 überwachten deutsche Soldaten vom Feldlager Kundus aus die Sicherheit im Norden des Landes.

Im Norden des Landes eroberten die Taliban zudem die Provinzhauptstadt Sar-i Pul in der gleichnamigen Provinz. Das bestätigten die Provinzräte Asadullah Churam und Mohammed Nur Rahmani der Deutschen Presse-Agentur. Den Behördenvertretern zufolge haben die Taliban in Sar-i Pul nun die wichtigsten Regierungsgebäude unter ihrer Kontrolle. Alle Vertreter der Regierung hätten sich in eine Militärbasis rund einen Kilometer vom Zentrum der Stadt zurückgezogen, die belagert sei. Die Taliban würden Mörsergranaten auf die Basis feuern. Sar-i Pul hat geschätzt 180.000 Einwohner.

Die afghanischen Streitkräfte kämpfen seit dem Abzug der internationalen Truppen an zahlreichen Fronten gegen die Taliban. Die radikalislamische Miliz kontrolliert bereits weite Teile der ländlichen Regionen und verstärkt nun den Druck auf Provinzhauptstädte wie Herat nahe der Grenze zum Iran sowie Laschkar Gah und Kandahar im Süden. Zuletzt eroberten die Islamisten zwei Provinzhauptstädte: Scheberghan in der nordafghanischen Provinz Dschausdschan und die im Südwesten gelegene Hauptstadt der Provinz Nimrus, Sarandsch.