Dorothy Hoffners Bild geht Anfang des Monats um die Welt. Mit 104 Jahren springt sie aus 4100 Meter Höhe in Richtung Erde. Sie wird damit zur ältesten Fallschirmspringerin der Welt. Noch bevor ihr Rekord offiziell anerkannt wird, stirbt sie.

Die älteste Fallschirmspringerin der Welt ist tot. Dorothy Hoffner, die sich erst am 1. Oktober nahe Chicago aus 4100 Metern Höhe per Tandemsprung aus einem Flugzeug gestürzt hatte, wurde Anfang der Woche von einem nahen Bekannten, Joe Contant, tot in ihrem Bett gefunden, berichtet die Associated Press. Sie sei friedlich im Schlaf verstorben, hieß es.

In den Wochen zuvor hatte sie viel erlebt. "Alter ist nur eine Zahl", sagte Hoffner nach ihrem Sprung Anfang Oktober. Dieser ging um die Welt und dürfte ihr einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde einbringen. Noch sind nicht alle Formalitäten geklärt, doch der Sprung dürfte den der damals 103 Jahre alten Schwedin Linnéa Ingegärd Larsson vom Mai 2022 ablösen. Der als Pfleger tätige Contant will sich noch durch den Prozess quälen, der am Ende dann den Eintrag in das Buch der Rekorde sicherstellen soll. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte er.

"Es war so wunderschön da oben"

Mit dem Rollator bewegte sich Hoffner am 1. Oktober 2023 zum Flugzeug. (Foto: picture alliance / Newscom)

"Sie wollte diesen Rekord nicht brechen. Das war nicht ihre Absicht. Sie wollte auch keine Öffentlichkeit. Sie machte es nur, weil sie mit dem Fallschirm springen wollte", erklärte Contant, der Hoffner über die Jahre von einem Betreuer im Brookdale Lake View Seniorenheim zu einem Freund geworden war. Er durfte sie "Großmutter" nennen.

"Sie war unermüdlich", sagte Contant nun nach dem Tod der Seniorin. "Sie hat immer weitergemacht. Sie machte einfach keinen Mittagsschlaf. Sie verpasste keine Veranstaltungen am Abend. Sie war immer da. Sie war immer präsent. Sie hat einfach immer weitergemacht." Und so verliebte sie sich spät in ihrem Leben noch in das Fallschirmspringen. Denn ihr Sprung Anfang Oktober war beileibe nicht ihr erster. Bereits im Alter von 100 Jahren hatte sie sich in das Abenteuer gestürzt.

"Es war so wunderschön da oben", sagte Hoffner nach ihrem Sprung Anfang des Monats. "Es war so herrlich. Es hätte nicht besser sein können." Was für ein fulminanter Abschluss eines langen Lebens.