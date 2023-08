Die Preseason-Partie zwischen den New Orleans Saints und Kansas City entwickelt sich zu einem Krimi. Die Saints gehen schnell hoch in Führung, doch die Chiefs schlagen nach der Pause zurück. Der Super-Bowl-Gewinner hat die Partie eigentlich gewonnen, wird dann aber doch noch mal übermütig.

Im vorletzten Match des ersten Preseason-Spieltages der NFL haben sich die New Orleans Saints und Kansas City Chiefs ein Spektakel geliefert. Die Saints gingen früh hoch in Führung, das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes konnte die Partie jedoch bis kurz vor Schluss drehen. Mit einem Field Goal in der letzten Sekunde sorgten die Saints jedoch erneut für die Wende und konnten das Spiel mit 26:24 (14:0, 3:7, 0:14, 9:3) für sich entscheiden.

Die Saints bekamen zu Beginn der Partie das Leder und starteten rasant. In knapp fünf Minuten legte New Orleans, angeführt von Neu-Quarterback Derek Carr einen blitzsauberen 80-Yard-Drive auf das Feld und krönte diesen mit einem Touchdown. Runningback Alvin Kamara, der in den ersten drei Spielen der Regular Season wegen einer Sperre fehlen wird, hatte zuvor einen kurzen Pass von Carr 17 Yards weit innerhalb der Fünf-Yard-Markierung gebracht. Der Touchdown gehörte dann jedoch Keith Kirkwood, der auf der rechten Seite die Manndeckung aushebelte und problemlos den Ball fing.

Im Anschluss kam dann Patrick Mahomes für die Chiefs auf das Feld und sammelte seine ersten Minuten in dieser Spielzeit. Besonders viele wurden es allerdings nicht, denn der Drive der Chiefs verpuffte. Seine auffälligste Szene hatte Mahomes, als er bei einem dritten Versuch durch die Mitte marschierte und sich etwas zu früh aufgab. Die Chiefs spielten den vierten Versuch an der Mittellinie aus und hatten sich sogar ein Trick Play ausgedacht. Ein "Quarterback-Sneak" über Tight End Bell während Mahomes noch ein Audible (eine Anweisung) gab, sollte die gegnerische Abwehr überraschen. Die Saints-Defense hielt jedoch - Turnover on downs.

Der Chiefs-Ersatz tanzt wie der Chef

Die Saints nutzen die gute Feldposition für ihren zweiten Touchdown. Jameis Winston, inzwischen für Quaterback Carr im Spiel, fand A.T. Perry für einen starken 26-Yard-Touchdown. Damit war der Traumstart für die Gastgeber perfekt. Bei den Chiefs war der Arbeitstag von Mahomes unterdessen bereits beendet, Blaine Gabbert übernahm als Quarterback. Der letztjährige Backup von Tom Brady blieb im ersten Drive wirkungslos, hatte später dann aber doch noch Erfolg und brachte Receiver Richie James gleich zweimal gut ins Spiel, beim zweiten Mal mit einem Touchdown. Am Ende ging es mit einem 17:7 für die Saints in die Pause.

Der zweite Abschnitt begann recht verhalten und nahm erst in der Mitte des dritten Quarters an Fahrt auf. Zunächst fing Kahlef Hailassie eine Interception gegen Saints-Quarterback Jake Haener. Die Chiefs-Offense konnte daraus umgehend Kapital schlagen und den Rückstand auf 14:17 verkürzen.

Mittlerweile waren beide Teams mit der dritten Garde auf dem Rasen. Hier schienen die Chiefs deutlich besser aufgestellt zu sein. Der Super-Bowl-Champ nahm das Momentum weiter mit und drehte die Partie mit Ende des dritten Quarters endgültig. Shane Buechele, Quarterback der Chiefs entging dem Sack, tanzte gleich mehrere Gegenspieler aus und fand Crawford in der Endzone. Das erinnerte stark an Superstar Mahomes. Der Superstar freute sich über diesen tollen Touchdown an der Seitenlinie fast mehr als über einen eigenen Besuch in der Endzone.

Bei den Saints lief offensiv derweil kaum noch etwas zusammen. Dementsprechend schnell waren die Chiefs wieder am Ball. Dieses Mal mit Quarterback Nummer vier: Chris Oladokun. Der Spielmacher leistete sich mit seinem ersten Wurf direkt fast die Interception, drehte im Anschluss aber auf. Über den Boden und auch durch die Luft zeigte Oladokun das ein oder andere Big Play. Am Ende reichte es aber nur noch zu einem Field Goal.

Wendung in letzter Sekunde

Das bot die Chance für die Saints, die Partie am Ende doch für sich zu entscheiden. Und Jake Haener führte seine Offense tatsächlich nochmal über das Feld und warf am Ende auch zum Touchdown. Die Saints gingen, wie in der Preseason üblich, auf die Two Point Conversion, um zum einen das Spiel zu gewinnen und zum anderen die Overtime zu verhindern.

Der Versuch scheiterte jedoch nach einem Missverständnis von Haener und seinem Center und war somit eigentlich das unrühmliche Ende einer ansonsten unterhaltsamen Partie. Doch weit gefehlt, denn anstatt die Uhr laufen zu lassen und den Ball weit in die gegnerische Hälfte zu schlagen, um den Saints mit wenigen Sekunden ein ganzes Feld zu geben, entschlossen sich die Chiefs zu einem Screen-Pass, der jedoch in einer Interception endete. Die Saints waren nochmal am Ball und sicherten sich mit einem Field Goal in der letzten Sekunde doch noch den Heim-Sieg.