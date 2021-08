(Foto: imago images / Action Plus)

Die Darts-Welt steht unter Schock. Einer der beliebtesten Spieler der Profi-Tour ist tot. Wie der Weltverband PDC mitteilt, wurde Kyle Anderson nur 33 Jahre alt. Bei der WM im legendären Alexandra Palace erlebte er einst seinen größten Moment.

Kyle Anderson ist tot. Der Australier wurde nur 33 Jahre alt. Es ist eine Nachricht, die die Darts-Welt erschüttert. "The Original" galt als einer der beliebtesten Spieler auf der Tour. Woran der Profi gestorben ist, das wurde nicht bekannt. "Wir sprechen Kyles Familie und seinen Freunden in dieser schrecklich traurigen Zeit unser Beileid und die besten Wünsche aus, ganz besonders seiner Frau und seinen Kindern", sagte PDC-Boss Barry Hearn: "Sein Talent und Engagement haben ihn zu einer Inspiration für andere Spieler auf der ganzen Welt gemacht."

Trauerbekundungen kamen auch von vielen alten Kollegen. Rekordweltmeister Phil Taylor schrieb bei Twitter: "Was für eine schreckliche Nachricht. Was für ein netter, freundlicher Mann. RIP Kumpel." Andersons Landsmann, der Weltklassespieler Simon Whitlock, teilte seine Trauer ebenfalls via Twitter: "Er war nicht nur ein brillanter Spieler, sondern auch ein sehr netter Mann. Ich habe oft gegen ihn gespielt und es geliebt, mit ihm zu spielen. Man wird Kyle vermissen, aber nie vergessen."

Seine Profikarriere begann Anderson 2006 bei der British Darts Organisation. Dort spielte er meistens Turniere in seiner Heimat Australien – und das sehr erfolgreich. 2012 wechselte er dann zur PDC, dem prominenteren und renommierteren Weltverband. Er nahm 2013 erstmals an der PDC-Weltmeisterschaft teil, ein Jahr später gelang ihm beim zweiten von insgesamt sieben Starts im Alexandra Palace ein perfektes Spiel, der sogenannte und sehr seltene Neundarter. Größter Erfolg des Profis aus Perth war 2017 der Gewinn des Auckland Masters, ein Turnier der World Series. In den vergangenen Jahren hatte er sich immer weiter von der Weltspitze entfernt.

Im März 2020 hatte "The Original" sich mit Corona infiziert. Damit war er der erste bekannte Fall auf dem PDC-Circuit. Er begab sich daraufhin in eine vierwöchige Quarantäne. Bereits mit Beginn der Pandemie hatte er keine Turniere mehr gespielt, sondern nur noch an Online-Events teilgenommen. Anfang dieses Jahres gab Anderson schließlich seine Tour Card zurück.