Starstürmer Evander Kane von den San Jose Sharks wird von der NHL für 21 Spiele gesperrt. Die Liga äußert sich nicht zu der Art des Vergehens, bezieht sich bei der Begründung nur auf einen Verstoß gegen die Covid-Protokolle. Zuvor berichten US-Medien von einem gefälschten Impfnachweis.

Die nordamerikanische Eishockey-Profliga NHL hat Evander Kane von den San Jose Sharks wegen eines Verstoßes gegen die Covid-19-Protokolle für 21 Spiele der regulären Saison gesperrt. Gehalt wird er während seiner Sperre nicht beziehen.

Durch die Sperre bis zum Spiel bei den New York Devils am 30. November 2021 wird der Stürmer der Sharks gut ein Viertel der regulären Saison verpassen. Die NHL äußerte sich nicht zur Art des Verstoßes von Kane. Sein Verein zeigte sich "extrem enttäuscht" über Kanes Missachtung der Covid-19-Protokolle.

"Ich habe einen Fehler gemacht, den ich aufrichtig bedauere und für den ich die Verantwortung übernehme", schrieb Kane in einer Entschuldigung an seine Teamkollegen und Fans. "Während meiner Suspendierung werde ich mich weiterhin beraten lassen, um in Zukunft bessere Entscheidungen treffen zu können."

ESPN hatte zuvor berichtet, dass Kane mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, einen gefälschten Covid-19-Impfnachweis verwendet zu haben. Dies soll er der Liga und seinem Klub vorgelegt haben. Zwar gibt es in der NHL keine Impfpflicht für die aktuelle Spielzeit. Geimpfte Spieler unterliegen jedoch weitaus geringeren Einschränkungen. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, ohne die obligatorische Quarantäne nach Kanada einzureisen.

Neben den laut der NHL nun bewiesenen Vorwürfen zum Bruch der Covid-19-Protokolle hatte die Liga auch gegen Kane gerichtete Vorwürfe der häuslichen Gewalt untersucht. Die hatte seine Frau bei einem kürzlich eingereichten Scheidungseintrag erhoben. Doch bei der Verkündung der Sperre teilte die Liga mit, dass die "Vorwürfe bei der parallel laufenden Untersuchung nicht bestätigt werden konnten". Seine Frau hatte ihn zuvor bereits beschuldigt, Wetten auf NHL-Spiele abgeschlossen zu haben. Auch von diesen Vorwürfen sprach die Liga Kane im letzten Monat aus Mangel an Beweisen frei.

Kane hatte bereits das Pre-Season-Camp der Sharks verpasst und ist in der bisherigen NHL-Saison noch ohne Einsatz. Für den 31-jährigen Profi ist es bereits die sechste Sperre in seiner Karriere. In der vergangenen Saison erzielte er in 56 Einsätzen für die Sharks 22 Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Er ist im dritten Jahr eines Sieben-Jahre-Vertrags, der ihm insgesamt 49 Millionen Dollar einbringt.