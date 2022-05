Sabine Lisicki ist vor ziemlich genau zehn Jahren auf ihrem Karrierehöhepunkt: Im Juni 2013 erreicht sie das Finale von Wimbledon. Doch an diesen Erfolg kann die Tennisspielerin nie wieder anknüpfen, Verletzungen und Krankheit quälen sie. Nun gelingt ein kleines Comeback.

Nur eine Handvoll Zuschauer hatte sich in Bonita Springs auf die Tribünen eines kleinen Courts bei einem kleinen ITF-Turnier verirrt, doch sie erlebten einen großen Moment: Als die Japanerin Ena Shibahara einen Return knapp neben der Linie platzierte, schlug ihre Gegnerin Sabine Lisicki die Hände vors Gesicht, halb ungläubig, halb überwältigt. Es war der Matchball, die Deutsche hatte die Begegnung 6:3, 6:4 gewonnen. Geld hat sie mit dem Sieg nicht verdient, es war die erste Runde der Qualifikation fürs Hauptfeld eines Turniers der dritten Liga des Welttennis. Doch für Lisicki war es ein großer Sieg.

Denn nach anderthalb Jahren Zwangspause hat die frühere Wimbledon-Finalistin erfolgreich ihr Comeback gefeiert. Die 32-Jährige, die im November 2020 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, gewann ihr erstes Match bei einem Profiturnier, nachdem sie schier endlose 508 Tage pausieren musste. "Für mich war es allein schon ein Erfolg, auf dem Platz zu stehen und ein volles Match zu spielen", sagte Lisicki, die in ihrer Karriere mehr als 7 Millionen Dollar an Preisgeldern erspielte und 2012 bis auf Rang 12 der Weltrangliste geklettert war, nach ihrem Sieg überglücklich zur "Bild"-Zeitung. "Und das nach so einer schweren Knie-OP, wo alles kaputt war, was kaputt sein konnte."

Mitte 2021, als sie noch weit weg war von der Rückkehr in den Turnierbetrieb, verriet sie mit Blick auf ihre Verletzung, sie habe "noch nie solche Schmerzen gehabt", der Weg zurück auf den Platz sei "eine Achterbahn der Gefühle". Kurz nach dem emotionalen Sieg war das mit insgesamt 100.000 Dollar dotierte Turnier in Bonita Springs für Lisicki jedoch schon wieder beendet: Gegen die in der Qualifikation topgesetzte Rumänin Gabriela Lee war die Deutsche chancenlos und verlor deutlich in zwei Sätzen.

2013 hatte Lisicki im All England Club von Wimbledon das Endspiel erreicht, es war der größte Erfolg ihrer Laufbahn. 2014 in Hongkong feierte sie den letzten ihrer vier Turniersiege. Auch durch zahlreiche Verletzungen und eine Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber fand sie nie wieder Anschluss an die Weltspitze. Aktuell wird sie in der WTA-Weltrangliste nicht geführt. Mit dem Sieg gegen Shibahara sammelte Lisicki ihren ersten Weltranglistenzähler seit mehr als 500 Tagen. Und kehrt damit in die Weltrangliste zurück.