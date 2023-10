Im Alter von 80 Jahren stirbt die NFL-Ikone Dick Butkus. Aus Chicago stammend, definiert er in den 1960er und 1970ern die Rolle des Middle Linebacks komplett neu. Er ist unnachgiebig und hart. Nach seinem abrupten Karriere-Ende im Mai 1974 wendet er sich unter anderem der Schauspielerei zu.

NFL-Ikone Dick Butkus ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstag mit. Der frühere Middle Linebacker der Chicago Bears, der als einer der härtesten Defensivspieler in der Geschichte der US-Football-Profiliga gilt, starb demnach "friedlich" im Schlaf in seinem Haus in Malibu.

"Dick war der ultimative Bear und einer der größten Spieler in der Geschichte der NFL", sagte Teamchef George McCaskey: "Er war ein Sohn Chicagos. Er verkörperte das, was unsere großartige Stadt ausmacht." NFL-Commissioner Roger Goodell lobte ihn als "leidenschaftlichen Konkurrenten, der die Linebacker-Position als einer der größten Spieler der NFL geprägt hat." Sein Name werde für immer mit den Bears und der Position des Linebackers in Verbindung stehen, seine Rückennummer 51 wird bei den Bears nicht mehr vergeben.

In seiner Karriere, die er komplett bei den Bears verbrachte, nahm Butkus an acht Pro Bowls teil und wurde zweimal zum besten Defensivspieler des Jahres in der NFL gewählt. Im Mai 1974 zwang ihn eine im Jahr 1973 erlittene Knieverletzung zum Rücktritt mit nur 31 Jahren, knapp sechs Jahre später wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. Der am 9. Dezember 1942 in Chicago geborene Butkus wurde sowohl in den 1960er als auch in den 1970er-Jahren in das Jahrzehnt-Team der NFL gewählt. Sein Name findet sich auch in den All-Time-Teams zum 75. und 100. Jubiläum der Liga.

Beim 40:20 der Bears am Donnerstag bei den Washington Commanders legten die Teams vor Spielbeginn eine Schweigeminute ein. Für Chicago um Quarterback Justin Fields war es der erste Erfolg nach zuvor saisonübergreifend 14 Niederlagen in Serie.

"Butkus hat mich getroffen"

Dick Butkus (r.) mit Richard Dean Anderson in der Kult-Serie "MacGyver". (Foto: imago images/Everett Collection)

Seine insgesamt 1020 Tackles in der NFL hinterließen bleibende Spuren. In einem Spiel gegen die Green Bay Packers im Jahr 1970 rissen Butkus und sein Teamkollege Willie Holman den Quarterback der Packers, Bart Starr, derart heftig auf den Boden, dass dieser erst seinen Helm verlor und danach in Richtung der falschen Bank stolperte. "Er sah aus wie Oscar Bonavena, nachdem Muhammed Ali mit ihm fertig war", schrieb die "Chicago Tribune" später. Kurz vorher hatte Muhammed Ali dem argentinischen Boxstar dessen einzige vorzeitige Niederlage zugefügt.

"Ich möchte meinem Gegner einfach nur mitteilen, dass er wirklich getroffen wurde. Wenn sie dann aufstehen, müssen sie überhaupt nicht überlegen, wer es war. Das soll für sie kein Rätsel sein", erzählte Butkus in einer NFL-Doku. "Wenn sie wieder zu sich kommen, müssen sie wissen: 'Butkus hat mich getroffen!'." Auf dem Feld war er unbarmherzig. "Ich würde niemals jemanden mit Absicht verletzen", sagte er einst, "außer es geht um was wirklich Wichtiges - wie ein Ligaspiel oder so." Seinen Spitznamen "Maestro of Mayhem" ("Meister der Verwüstung") hatte er sich hart erarbeitet.

Nach seiner Karriere spielte Butkus in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit. Er hatte Auftritte bei "MacGyver", "Matlock" und "Mord ist ihr Hobby". Zudem heuerte als NFL-Experte bei Radio- und TV-Sendern und war in den USA auch als Werbestar bekannt.