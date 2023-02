Eine Ikone des Sports dankt ab, diesmal gibt es keinen Rücktritt vom Rücktritt: Quarterback Tom Brady gibt seine Karriereende bekannt. Der NFL-Superstar sagt, dass er sich "endgültig" vom Football zurückzieht. Der 45-Jährige schließt dabei seine famose 23-jährige Karriere ab.

Abschied für immer: Tom Brady macht Schluss. Damit dankt eine Ikone des Sports und einer der größten Athleten der USA ab. Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers sagt, dass er sich "endgültig" vom American Football zurückzieht und seine 23-jährige Karriere in der NFL beendet. Brady holte sieben Super-Bowl-Titel (sechs mit den New England Patriots und einen mit Tampa Bay). Ein Rekord in der US-Profiliga, niemand sonst gewann mehr als fünf Meisterschaften. Zuletzt hatten Teams wie die Las Vegas Raiders großes Interesse an dem 45-Jährigen gezeigt.

Brady gab seine Entscheidung in den sozialen Medien bekannt und sagte, dass er "nichts" an seiner Karriere ändern würde. "Ich komme direkt zum Punkt, ich höre auf", sagte der fünffache Super-Bowl-MVP in einem Video: "Ich danke jedem einzelnen für die Unterstützung. Danke, dass ich meinen absoluten Traum leben durfte." Dabei kämpfte Brady mit den Tränen.

Der Quarterback hatte schon nach der Saison 2021 seinen Rücktritt angekündigt, bevor er seine Meinung 40 Tage später änderte und im vergangenen Jahr nochmal zu den Buccaneers zurückkehrte. "Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Sache war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir, ich drücke einfach auf Aufnahme und lasse es euch zuerst wissen", sagte Brady nun. "Ich werde nicht langatmig sein. Man bekommt nur einen super emotionalen Abschied in den Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht. Also vielen Dank an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt."

"Meine Familie, meine Freunde, meine Teamkollegen, meine Konkurrenten", sagte Brady in dem Video, "ich könnte ewig Leute aufzählen, es sind zu viele. Ich danke euch, dass ihr mir erlaubt, meinen absoluten Traum zu leben. Ich würde nichts daran ändern. Ich liebe euch alle."

Der Größte aller Zeiten

Brady beendet seine Karriere als NFL-Rekordhalter für Passing Yards (89.214) und Touchdown-Pässe (649). In dieser Saison warf der dreimalige MVP der Liga 4.694 Yards - die drittmeisten in der NFL - und 25 Touchdowns. Doch mit seinen Buccaneers ging es in diesem Jahr abwärts und nur mit Glück erreichte das Team die Playoffs. Dort war schon in der ersten Runde Schluss, gegen die Dallas Cowboys verlor Tom Brady sein letztes professionelles Footballspiel aller Zeiten 14:31.

Was nun nach Bradys großer Karriere kommt, ist noch unklar. Er könnte ab sofort als Experte für Fox Sports arbeiten, denn der TV-Sender hat ihn im vergangenen Sommer mit einem Vertrag über zehn Jahre und 375 Millionen US-Dollar ausgestattet. Klar ist, dass die gefährlichste Waffe, die es im American Football je gab, nun der Konkurrenz keine Kopfschmerzen mehr bereitet. Denn genau das war der Spielmacher stets in den Monaten Januar und Februar. In den Playoffs wurde Brady in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit beängstigender Regelmäßigkeit zu einem Albtraum für egal welchen Gegner.

In Erinnerung bleiben wird die Sport-Ikone somit bis in alle Ewigkeit. In den USA reicht nur NBA-Legende Michael Jordan an Brady heran, der mittlerweile von allen Experten im American Football der GOAT genannt wird: der Greatest Of All Time.