Hansle Parchment ist Olympiasieger - dabei hätte er fast schon den Weg zum Stadion vermasselt. Er nimmt den falschen Bus und kann nur dank einer freiwilligen Helferin das nötige Taxi zum Stadion bezahlen. Nun trifft er sie wieder, hat Geschenke dabei und auch sein Land Jamaika will sich revanchieren.

Der Goldmedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele über 110 Meter Hürden hatte einen ganz besonderen Schutzengel. Ohne eine freiwillige Helferin könnte sich Hansle Parchment jetzt nicht Olympiasieger nennen. Dann wäre er gar nicht erst im Finale im Olympiastadion von Tokio dabei gewesen, sondern hätte es sich - wohl voller Selbsthass - von außen anschauen müssen.

Der 31-jährige Jamaikaner erzählt seine Geschichte in einem Video bei Instagram: Vor dem Halbfinale war er im Olympischen Dorf in einen falschen Bus eingestiegen. Statt zu den Leichtathleten fuhr er offenbar zu einer Arena der Wassersportler. Ein offizielles Fahrzeug, das ihn zum Stadion hätte bringen können, konnte er nicht organisieren. "Diese Leute sind sehr streng und halten sich an die Regeln, und ich hätte das Auto vorher buchen müssen, damit es mich fährt", so Parchment in dem Video. Die Rückfahrt zum Olympischen Dorf, um neu mit dem richtigen Bus zu starten, hätte zu lange gedauert. Der Hürdensprinter war zudem nach eigenen Angaben gar nicht darauf vorbereitet, plötzlich ein Taxi oder sonstiges benutzen zu müssen: Er hatte kein Geld für ein Ticket dabei.

Doch dann fand er seinen persönlichen Schutzengel namens Tiana, erzählt er. Er habe die freiwillige Helferin gesehen, sie um Hilfe gebeten, doch viel habe sie nicht tun dürfen. Eins aber: "Sie gab mir tatsächlich etwas Geld, um eines der Taxis zu nehmen. So konnte ich rechtzeitig zum Aufwärmen kommen und hatte genug Zeit für den Wettkampf." Er beendete sein Halbfinale als Zweiter, zog damit ins Finale ein - und holte Gold. Das ersehnte Gold nach London 2012, wo er Bronze gewann, und den verpassten Spielen von Rio 2016.

"Wirklich? Du hast sie bekommen?"

Es wäre auch so schon eine wunderbare Geschichte, doch die geht sogar noch weiter. Parchment konnte Tiana ausfindig machen. Er bedankte sich bei ihr, zeigte ihr die Goldmedaille, schenkte ihr ein jamaikanisches Olympia-Trikot und zahlte ihr das Geld zurück, das sie ihm geliehen hatte. "Wirklich? Du hast sie bekommen?", sagt die Frau in dem Video aufgeregt und ungläubig. "Du hast dazu beigetragen, dass ich an diesem Tag ins Finale gekommen bin", sagt Parchment und macht noch ein Selfie mit ihr.

Auf die überraschte Helferin könnte sogar noch mehr zukommen. Die Zeitung "Sunday Gleaner" berichtet, dass der jamaikanische Tourismusminister sie zu einer Reise auf die Karibikinsel einladen möchte. "Egal, wo auf der Welt sie sich befindet, wir wollen uns für die Freundlichkeit revanchieren, die man einem unserer Landsleute entgegenbringt", sagte Edmund Bartlett dem Blatt. Damit hatte Tiana sicherlich nicht gerechnet, als sie sich als freiwillige Helferin für die Olympischen Spiele beworben hatte.