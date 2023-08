Venus Williams geht bei US Open in Spiel Nummer 100 unter

Es ist das 100. Spiel für Venus Williams bei den US Open. Die mittlerweile 43-Jährige ist in der ersten Runde jedoch chancenlos. Ganz anders eine 21-jährige Hamburgerin: Qualifikantin Eva Lys gewinnt ihre Auftaktpartie souverän. Für zwei deutsche Herren ist gegen Topspieler hingegen Endstation.

Chancenlos bei ihren 24. US Open: Venus Williams hat sich schon in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York verabschiedet. Die 43 Jahre alte siebenmalige Majorsiegerin unterlag der Belgierin Greet Minnen 1:6, 1:6 und war dabei weit von ihrer früheren Bestform entfernt. Dennoch erhielt sie aufmunternden Applaus der Tennis-Fans.

"Ich liebe es, hier zu spielen. Ich habe heute wirklich alles gegeben", sagte Williams im Anschluss an ihr Match: "Ich habe wirklich ein paar tolle Schläge gespielt, aber sie hatte ein paar unglaubliche Antworten darauf. Ich wünschte, ich hätte mich besser vorbereiten können." Williams war zuletzt in Cincinnati erstmals seit vier Jahren ein Erfolg gegen eine Top-20-Spielerin gelungen, hatte aber dann in der Vorbereitung auf die US Open erneut mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ihre Pläne für den Rest der Saison ließ die ältere Schwester von Ikone Serena Williams offen.

Lys ist einfach nur "super happy"

Eva Lys hat unterdessen als zweite deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht. Die 21 Jahre alte Hamburgerin setzte sich bei ihrem Hauptrundendebüt in New York mit 6:2, 6:1 gegen Robin Montgomery aus den USA durch und knüpfte dabei an ihre überzeugenden Auftritte aus der Qualifikation an.

"Das ist bis jetzt der größte Erfolg meiner Karriere", sagte Lys nach ihrem ersten Sieg überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier: "Ich habe jetzt einen bisschen meinen Rhythmus gefunden. Ich versuche, das Hier und Jetzt zu genießen und bin super happy, dass ich mein Spiel durchsetzen konnte." Gegen die Italienerin Lucia Bronzetti peilt sie nun einen weiteren Erfolg an.

Auch Tamara Korpatsch hofft, gegen die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa nachlegen zu können, nachdem sie Irina-Camelia Begu aus Rumänien in zwei Sätzen besiegt hatte. Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund mussten sich dagegen nach ihren Auftaktmatches verabschieden.

Für Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer endete das Turnier ebenfalls nach der ersten Runde. Sie sind klar bei dem Vorhaben gescheitert, zwei Topstars der Tennisszene in New York zu ärgern: Der 29 Jahre alte Koepfer gab im Erstrundenmatch gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz beim Stand von 2:6, 2:3 auf, nachdem er bereits im ersten Spiel des Matches umgeknickt war. Nach einer Stunde Spielzeit musste er dann Alcaraz frustriert gratulieren.

Alcaraz muntert Koepfer auf

"Es hat nicht lange angedauert, aber man will diese Momente aufsaugen, und ich wollte mein Bestes geben", sagte Koepfer über die Partie im legendären Arthur Ashe Stadium: "Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe Schmerztabletten genommen, es wurde getapt, aber es wurde immer schlimmer." Zuvor war der 31 Jahre alte Karlsruher Hanfmann gegen den Wimbledon-Halbfinalisten Jannik Sinner aus Italien chancenlos geblieben. Nach 2:18 Stunden Spielzeit hieß es 6:3, 6:1, 6:1 für den Südtiroler, der sich immer mehr Richtung Spitze spielt und ein Ausrufezeichen setzen konnte.

Alcaraz wurde von Koepfer aufgrund des Pechs des deutschen Davis-Cup-Spielers nicht gefordert. "Ich hoffe, er ist schnell wieder fit und wir sehen ihn bald zurück auf dem Platz", sagte der 20-Jährige anschließend, der nun auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft. Sinner bekommt es mit seinem Landsmann Lorenzo Sonego zu tun.