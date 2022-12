Die TV-Kennzahlen der Fußball-Weltmeisterschaft bleiben in Deutschland weiter deutlich hinter denen vorheriger Turniere zurück. Beim Halbfinale zwischen Weltmeister Frankreich und Außenseiter Marokko fällt immerhin zum ersten Mal bei diesem Turnier ohne Beteiligung der deutschen Mannschaft die Zehn-Millionen-Marke.

Der Sieg Frankreichs gegen Marokko im Halbfinale hat im TV die Zehn-Millionen-Marke geknackt und für die bisher beste Einschaltquote eines Spiels bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ohne deutsche Beteiligung gesorgt. Durchschnittlich 10,576 Millionen Menschen sahen am Mittwoch den französischen 2:0-Erfolg im ZDF.

Das entspricht laut AGF Videoforschung einem Marktanteil von 36,1 Prozent. Die Live-Übertragung mit dem letzten Auftritt von Kommentator Béla Réthy war die erfolgreichste TV-Sendung des Tages. Im Vergleich zu anderen Turnieren bleibt das Interesse an der WM in Katar geringer. Bei der WM 2018 in Russland hatten in der Spitze 19,23 Millionen das Halbfinale zwischen England und Kroatien am TV verfolgt, den Kampf zwischen Frankreich und Belgien ums Endspiel wollten 18,25 Millionen Menschen sehen.

Offenbar setzten viele Menschen ihre Vorsätze um, die umstrittene Winter-WM in Katar nicht oder nur eingeschränkt verfolgen zu wollen: Über die Hälfte (54 Prozent) aller Befragten hatte nach einer von RTL und ntv in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage kurz vor WM-Start nicht vor, Spiele in der Live-Übertragung zu verfolgen.

Der Anteil derjenigen, die sich überhaupt Spiele - ob mit oder ohne deutsche Beteiligung - ansehen wollen, ist somit deutlich geringer als noch vor vier Jahren bei der WM 2018. Damals wollten noch drei Viertel (76 Prozent) aller Befragten zumindest einen Teil der Spiele ansehen. Auch von denjenigen, die sich generell für Fußball interessieren, will mehr als jeder Vierte (28 Prozent) keine WM-Spiele verfolgen.

Nach 62 von 64 Spielen veröffentlichte auch die Telekom erstmals Zuschauerzahlen. "Bei vier Millionen MagentaTV-Kunden haben wir mit unserer Live-Berichterstattung regelmäßig siebenstellige Nutzungszahlen pro Spieltag erreicht", sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen in einer Mitteilung. "Bei den Exklusivspielen hatten wir in der Spitze sogar mehr als 1,5 Millionen Zuschauer."

Nur das kostenpflichtige Angebot MagentaTV zeigt alle Partien der WM. Zu den exklusiven Übertragungen gehört auch das Spiel um den dritten Platz zwischen Kroatien und Marokko am Samstag (16 Uhr). Zahlen, die mit Einschaltquoten von ARD und ZDF vergleichbar sind, lieferte die Telekom nicht.