Antonio Rüdiger feiert mit dem FC Chelsea große Erfolge. Maßgeblich dafür verantwortlich: Trainer Thomas Tuchel. Der Nationalspieler verlässt nun den Klub - und erinnert noch einmal eindringlich an die Verdienste Tuchels.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat kurz vor seinem Abschied beim englischen Premier-League-Klub FC Chelsea seinen Trainer Thomas Tuchel in den höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist er ein phänomenaler Trainer. Er steht auf einer Stufe mit Pep Guardiola und Jürgen Klopp", sagte Rüdiger der Zeitung "The Times". Chelsea könne sehr stolz auf seinen Trainer sein, vor allem wie er die Dinge in schweren Zeiten geregelt habe.

Die britische Regierung hatte gegen Chelsea wegen der Nähe von Noch-Inhaber Roman Abramowitsch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin strikte Sanktionen verhängt. Der Verein soll nun an den Amerikaner Todd Boehly, Miteigentümer des Baseballteams Los Angeles Dodgers, verkauft werden.

Er hoffe, meinte Rüdiger, dass sich die Mentalität im Klub ändere, einen Trainer zu entlassen, wenn der Erfolg ausbleibe. Unter Tuchel sei ein Prozess zu sehen. Chelsea steht am letzten Spieltag der englischen Liga auf dem dritten Platz, in der Champions League scheiterte die Mannschaft im Halbfinale an Real Madrid.

Rüdiger war im Sommer 2017 von der AS Rom zu Chelsea gewechselt. Mit den Blues gewann er den FA Cup, die Europa League, die Champions League und die Klub-Weltmeisterschaft. In fast fünf Jahren an der Stamford Bridge hatte er fünf verschiedene Trainer. Nachdem er unter Frank Lampard nicht mehr regelmäßig gespielt und kurz vor dem Abschied gestanden hatte, avancierte der Verteidiger unter Tuchel zu einem der absoluten Leistungsträger des Teams. Die Profikarriere des gebürtigen Berliners hatte einst beim VfB Stuttgart begonnen.

Rüdiger wechselt zur neuen Saison voraussichtlich zum spanischen Meister Real Madrid. Der 29 Jahre alte Verteidiger hat nach Angaben des Magazins "The Athletic" bereits einen Vierjahresvertrag beim spanischen Meister unterschrieben.