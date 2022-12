Das WM-Finale ist noch nicht einmal eine Woche her, da geht es für einige Katar-Fahrer zurück in den Alltag. Im League Cup setzt Manchester United gleich acht von ihnen ein - mit Erfolg. Es ist auch das erste Pflichtspiel ohne Cristiano Ronaldo, der portugiesische Superstar wird eher kühl verabschiedet.

Manchester United hat das erste Spiel nach der Trennung von Cristiano Ronaldo gewonnen und steht im Viertelfinale des englischen League Cups. Im vorletzten Achtelfinale gewann das Team von Trainer Erik ten Hag am Mittwoch gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley mit 2:0 (1:0). Der Däne Christian Eriksen (27.) und Marcus Rashford (57.) erzielten die Tore in Old Trafford.

Der Verein verabschiedete sich in seinem Stadionheft von dem portugiesischen Superstar, daraus zitierten englische Medien. Manchester United schrieb dort demnach, dass der Klub sich bereits am 22. November für Ronaldos "immensen Beitrag" bedankt und seiner Familie alles Gute gewünscht habe. Damit ist das kurze Statement gemeint, mit dem der Verein die Trennung von CR7 öffentlich gemacht hatte.

Weiter soll in der Erklärung gestanden haben: "Der portugiesische Superstar erzielte in zwei Amtszeiten und 436 Einsätzen 145 Tore und verhalf uns zu drei Premier-League-Titeln, einem FA-Cup, zwei Ligapokalen, der Champions League und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Ronaldo wurde außerdem 2008 zum Ballon d'Or-Gewinner gekürt." Im gegenseitigen Einvernehmen lösten United und Ronaldo den Arbeitsvertrag kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar auf, nachdem der Portugiese den Verein in einem Interview öffentlich attackiert hatte.

Acht WM-Fahrer bei Man United

Sportlich war die Partie für United auch relevant: Insgesamt bestritt der Tabellenfünfte der Premier League das Spiel mit acht WM-Fahrern. Neben Eriksen (Dänemark) und Rashford (England) standen auch Casemiro (Brasilien), Bruno Fernandes (Portugal) und Tyrell Malacia (Niederlande) von Beginn an auf dem Platz. Mit den Brasilianern Antony und Fred sowie dem Engländer Luke Shaw wurden außerdem drei weitere Katar-Fahrer eingewechselt. Burnley verzichtete auf seinen marokkanischen WM-Helden Anass Zaroury, der am Samstag noch im Spiel um Platz drei gegen Kroatien (1:2) gespielt hatte.

Bei United fehlten die beiden WM-Finalisten Lisandro Martinez aus Argentinien und dem Franzosen Raphael Varane. Nur vier Tage nach dem WM-Finale beenden am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und im ntv.de-Liveticker) Manchester City und der FC Liverpool das Achtelfinale des englischen Ligapokals. Am Montag beginnt die Premier League mit dem traditionellen Boxing Day.

Neben Manchester United haben es am Mittwoch auch Nottingham Forest und Charlton Athletic ins Viertelfinale geschafft. Brighton & Hove Albion verlor ohne den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister im Elfmeterschießen gegen das klassentiefere Charlton Athletic. Bereits am Dienstag zogen Leicester City, die Wolverhampton Wanderers, der FC Southampton und Newcastle United in die nächste Runde ein.