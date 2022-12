Antibiotika per Nachbarschaftsringtausch, abgelaufene Medikamente auf dem Flohmarkt: Ein Vorschlag der Bundesärztekammer gegen die Arzneimittelknappheit stößt auf einhellige Ablehnung. Apotheker und Kassenärzte schütteln den Kopf und rufen nach Gesundheitsminister Lauterbach.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat den Vorschlag der Bundesärztekammer zum nachbarschaftlichen Austausch auch von bereits verfallenen Arzneimitteln in scharfer Form zurückgewiesen. "So treibt man Menschen in gefährliche Arzneimitteleinnahmen, löst aber keine Lieferengpässe", erklärte die ABDA-Präsidentin Overwiening in Berlin. Dass Apotheken durch Hamstern zu den Engpässen beigetragen hätten, wie von einzelnen Politikern gemutmaßt wurde, wies die ABDA-Präsidentin scharf zurück: "Wir helfen, die Engpässe zu lösen, wir produzieren sie nicht. Von der Politik ist für diesen Einsatz längst ein spürbarer Dank überfällig."

"Arzneimittel gehören in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt - schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel", sagte der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert. Er sei schockiert über einen derartigen öffentlichen Vorschlag.

Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt hatte am Wochenende vorgeschlagen, wer gesund sei, solle zu Hause vorrätige Arznei an Kranke abgeben. "Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". Für solche Medikamenten-Flohmärkte könnten auch Arzneimittel infrage kommen, deren Haltbarkeitsdatum bereits einige Monate abgelaufen sei. In der Not könnten zahlreiche Medikamente immer noch gefahrlos verwendet werden.

Kassenärzte rufen nach Beschaffung durch Lauterbach

Auch vom Bundesgesundheitsministerium kam Ablehnung. Der Vorschlag der Bundesärztekammer ziele "nicht auf gesetzliches Handeln" ab, sagte eine Sprecherin. "Aufgabe der Bundesregierung ist es viel mehr, hier die Rahmenbedingungen für den Arzneimittelmarkt so zu setzen, dass die Versorgung mit Medikamenten jederzeit gesichert ist." Gesundheitsminister Karl Lauterbach habe bereits angekündigt, noch vor Weihnachten Eckpunkte vorzulegen für ein Arzneimittelgesetz zur Überwindung von Lieferengpässen von Arzneimitteln und auch zur Diversifizierung von Lieferketten. "Bei dem Zeitplan bleibt es auch", hieß es aus dem SPD-geführten Gesundheitsministerium.

Die Kassenärzte forderten wegen der Lieferengpässe ein direktes staatliches Eingreifen. "Jetzt ist das Bundesgesundheitsministerium gefragt, so schnell wie möglich die fehlenden Arzneimittel zu beschaffen", sagte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. Nötig seien Sonderregelungen und Sofortmaßnahmen wie zu Beginn der Corona-Pandemie, als auf dem internationalen Markt knappe Materialien wie Masken und Schutzkleidung nach Deutschland geholt werden mussten. Es bestehe "eine echte Krisensituation". Auch die Kassenärzte wandten sich dagegen, Arzneimittel im Nachbarschafts- oder Freundeskreis zu tauschen oder abzugeben.