Vor allem Energie und Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Die Inflation lag im vergangenen Jahr im Schnitt bei 6,9 Prozent. Bei ntv.de verraten regelmäßig Menschen aus allen Gehaltsklassen, was das für ihren Alltag bedeutet - was sie verdienen, wofür sie wie viel Geld ausgeben und was am Monatsende übrig bleibt. Heute:

Eine Controllerin in der Altenpflege

Name: Ich möchte anonym bleiben*

Alter: 31 Jahre

Wohnort: Kreis Gütersloh

Ausbildung: Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen / Groß- und Außenhandelskauffrau

Arbeitszeit pro Woche: 37,25 Stunden

Monatliches Bruttogehalt: 3.956 Euro

Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld: 3.956 Euro

Familienstand: verheiratet

Haushalts-Nettoeinkommen pro Monat: 6.400 Euro zusammen mit meinem Ehepartner

Kredittilgung für unser Haus: 1.200 Euro plus rund 150 Euro Steuern und Gebühren für Müll, Wasser etc.

Monatliche Kosten fürs Heizen: 65 Euro für die Gasheizung - durch unseren Kaminofen können wir Gas sparen. Holz bekommen wir von meinen Schwiegereltern. Außerdem ziehen wir uns lieber wärmer an, als stark zu heizen, und unser Neubau ist gut isoliert.

Wie stark unsere Heizkosten im Lauf der Energiekrise gestiegen sind: um rund 20 Prozent

Monatliche Stromkosten: 55 Euro

Wie sich diese im Lauf der Energiekrise geändert haben: um rund acht Prozent gesunken durch den Wegfall der EEG-Umlage

Weitere monatliche Fixkosten unseres Haushalts:

Auto: rund 500 bis 600 Euro

Internet/Telefon/Handy: rund 60 Euro

Streaming: 16 Euro

Rundfunkbeitrag (GEZ): umgerechnet 18 Euro

Versicherungen: 850 Euro für Rechtsschutz, Hausrat, Lebensversicherung sowie Arbeitsunfähigkeits- und Wohngebäudeversicherung etc.

Private Rentenversicherung: 125 Euro

Unterm Strich frei verfügbares Haushaltseinkommen für Lebensmittel, Hygiene, Freizeit, Kleidung, Urlaub etc.: knapp 3300 Euro

Wie viel mehr wir für Lebensmittel ausgeben müssen als vor einem Jahr: rund 200 bis 300 Euro mehr im Monat

Wofür wir am meisten Geld ausgeben: Lebensmittel mit monatlich 600 bis 700 Euro und Drogerieartikel mit rund 100 Euro

Wo wir sparen: Ich versuche, bei Lebensmitteln zu sparen - habe vorher nie nach Angeboten geschaut, jetzt achte ich schon darauf und kaufe Sachen im Angebot in größeren Mengen, wenn ich weiß, dass wir diese oft essen bzw. trinken.

Inflation zum Anfassen Die Angaben dieser wichtigsten Einnahmen und Ausgaben beruhen auf Selbstauskünften, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Spannend, oder? Wenn Sie auch mitmachen möchten, melden Sie sich gern per E-Mail an mitmachen[at]ntv.de

Besondere Ausgaben:

Für unsere Katze geben wir etwa 55 Euro monatlich für Futter und durchschnittliche Tierarztkosten aus

Fußballtickets für 1.400 Euro im Jahr, also durchschnittlich etwa 116 Euro im Monat

Wie viel am Monatsende übrig bleibt: etwa 2.400 Euro, also rund 1.200 Euro pro Person für Freizeitaktivitäten, Kleidung, Urlaub

Wie viel wir für Urlaub ausgeben: 6000 bis 7000 Euro im Jahr, also umgerechnet gut 550 Euro im Monat

Wie viel wir zurücklegen: jeder maximal 100 Euro im Monat

Wünsche an die Politik: Lebensmittelkosten müssen dringend wieder sinken

*Der Name ist der Redaktion bekannt