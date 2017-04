Unterhaltung

Herbert vermisst: Til Schweiger braucht dringend Hilfe

Wenn Til Schweiger etwas auf Facebook mitteilt, läuten die Alarmglocken. Zu häufig schon sind seine Beiträge der Auslöser wilder Kontroversen gewesen. Nun aber nutzt Schweiger seine Reichweite nicht zum Stänkern, sondern für eine Herzenssache.

Drama bei den Schweigers: "Lilli's Kater Herbert ist heute in Hamburg Eppendorfer Baum entlaufen!", lässt Til Schweiger seine Facebook-Follower wissen. Demnach ist das Kätzchen 4 Monate alt, ein British Shorthair und gehört seiner 18-jährigen Tochter Lilli.

"Wer ihn findet bekommt 500 Euro Finderlohn!", schreibt Schweiger und versieht den Post mit einem weinenden Emoji. Dazu teilt er zwei Fotos, die den Kater zeigen. Bislang scheint er nicht wieder aufgetaucht zu sein.

Während sich unter Schweigers Facebook-Posts sonst viel Häme sammelt, bekommt der 53-Jährige für diesen Beitrag vor allem Mitgefühl. "Finderlohn is egal, Hauptsache der Kater kommt wieder nach Hause. Schlimm genug wenn das geliebte Tier verschwunden is! Viel Glück, dass er bald wieder zu Hause is", kommentiert ein User. Das Engagement der Fans geht so weit, dass sie den Hilferuf bis ans andere Ende Deutschlands verbreiten: "Geteilt in Bayern - wer weiß, wie weit so ein kleiner Mann kommt."

Lilli ist das drittälteste von Til Schweigers vier Kindern. Wie ihre Schwestern Luna und Emma konnte auch sie schon etwas Schauspielerfahrung sammeln. In Schweigers Filmen "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" hatte sie als Sasha eine kleine Nebenrolle, außerdem war sie gemeinsam mit ihren Schwestern in der Kinder-Serie "Die Pfotenbande" zu sehen.

Im Vergleich mit Luna und Emma scheinen Lillis Schauspielambitionen jedoch nicht ganz so groß zu sein. Ohne ihre Geschwister stand sie noch nie vor der Kamera. Luna hingegen spielt in Schweigers "Tatort" mit, Emma übernimmt schon zum zweiten Mal eine Kino-Hauptrolle in "Conni & Co 2".

Quelle: n-tv.de