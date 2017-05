Sport

Militärmarsch seiner Fans: DFB ermittelt gegen Dynamo Dresden

Sie laufen in Camouflage-Shirts und martialisch bemalt durch Karlsruhe. Sie zünden Pyrotechnik, sollen Polizisten und Ordner verletzt und Imbissstände überfallen haben. Fans von Dynamo Dresden sorgen Liga zwei für Entsetzen. Nun reagiert der DFB.

Der Deutschen Fußball-Bund wird nach den Vorfällen beim Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und der SG Dynamo Dresden (3:4) Ermittlungsverfahren gegen beide Vereine einleiten. Das bestätigte der DFB auf Anfrage. Der Kontrollausschuss werde den Klubs schreiben und sie auffordern, Stellung zu nehmen. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahmen sowie weiterer Materialien werde entschieden, wie es weitergeht.

Am Sonntag war es vor und während der Begegnung in Karlsruhe zu Krawallen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 15 Beamte und 21 Ordner verletzt. Dresdner Fans zeigten im Auswärtsblock des Wildparkstadions ein Plakat mit der Aufschrift "Krieg dem DFB" und ein weiteres mit einem durchgestrichenen Logo des Verbandes. Dass sich die Dresdner Fans Kriegsrhetorik bedienten und Militär-Outfits trugen, könnte beim Strafmaß eine Rolle spielen. "Dieser militärische Anstrich ist eine neue Komponente, die wir in unsere Überlegungen einzubeziehen haben", sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, der Zeitung "Die Welt".

Zuvor hatte die SG Dynamo Dresden die Krawalle und das fragwürdige Verhalten ihrer eigenen Fans verurteilt. Die teilweise martialischen Aktionen seien optisch zwar "zum Teil beeindruckend, zum Teil aber weit über die Grenzen hinaus und so nicht akzeptabel" gewesen, sagte Geschäftsführer Michael Born der "Sächsischen Zeitung". Der Klub wolle die Vorfälle nun sachlich aufarbeiten. "Das ist eine Sache, die wir ganz in Ruhe analysieren und keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Dann werden wir mit Sicherheit unsere Konsequenzen daraus ziehen."

"Das können wir nicht einfach ignorieren"

Vor dem Anpfiff war ein Großteil der etwa 2000 Fans in Camouflage-Shirts mit der Aufschrift "Football Army Dynamo Dresden" sowie der dazugehörigen Gesichtstarnung und Mütze durch Karlsruhe marschiert und dabei für Ärger gesorgt. Im Stadion hätten Anhänger der Sachsen die Imbissstände im Gästebereich des Stadions "regelrecht geplündert und dabei das Personal massiv angegangen", berichtete die Polizei. Einige Gästefans "benahmen sich ganz erheblich daneben", sagte Einsatzleiter Fritz Rüffel. Vor und während des Spiels hätten die Fans immer wieder pyrotechnische Gegenstände gezündet und teils gezielt auf Polizisten geworfen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die Zwischenfälle ebenfalls verurteilt. "Wir mussten bei einem Fußballspiel wieder Dinge sehen, die wir wirklich nicht sehen wollen. Das können wir nicht einfach ignorieren. Das zeigt, wie notwendig es ist, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen." Strobl hat einen Sicherheitsgipfel angekündigt, bei dem alle Beteiligten an einen Tisch gebracht werden sollen, um nach Lösungen gegen die Gewalt zu suchen. Das Treffen wird voraussichtlich Anfang Juli stattfinden.

Auslöser für das gestiegene Interesse der Landesregierung am Thema Stadion-Sicherheit war indes das Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC am 9. April. Bei der Zweitliga-Partie waren unter anderem aus dem KSC-Block Leuchtraketen aufs Spielfeld gefeuert worden. Das Fußballspiel stand zeitweise kurz vor dem Abbruch. Während der Zweitliga-Partie am Sonntag ließen Dynamos-Anhänger auch unter dem Applaus der Karlsruher Haupttribüne plakativ einen Panzer rollen, erklärten dem DFB symbolisch den Krieg. Der Verein distanzierte sich. "Gewalt, Kriegsrhetorik & Panzer auf Zaunfahnen? Die SGD ist stark und ruhmreich. Aber ganz gewiss nicht so", twitterte Dynamo noch Sonntagabend.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag So., 14. Mai. 15:30 Uhr FC Nürnberg 2:3 (1:1) Fortuna Düsseldorf Spielbericht Union Berlin 0:1 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht Arminia Bielefeld 6:0 (2:0) Eintracht Braunschweig Spielbericht FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht FC St. Pauli 1:1 (0:1) Greuther Fürth Spielbericht Würzburger Kickers 0:1 (0:1) SV Sandhausen Spielbericht Hannover 96 1:0 (1:0) VfB Stuttgart Spielbericht Karlsruher SC 3:4 (1:3) Dynamo Dresden Spielbericht 1860 München 1:2 (1:1) VfL Bochum Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 33 20 6 7 59:36 23 66 2. Hannover 96 33 19 9 5 50:31 19 66 3. Eintracht Braunschweig 33 18 9 6 48:35 13 63 4. Union Berlin 33 17 6 10 49:38 11 57 5. Dynamo Dresden 33 13 10 10 52:45 7 49 6. Greuther Fürth 33 12 9 12 32:38 -6 45 7. VfL Bochum 33 10 14 9 41:44 -3 44 8. FC Heidenheim 33 11 10 12 41:38 3 43 9. FC St. Pauli 33 11 9 13 36:34 2 42 10. FC Nürnberg 33 12 6 15 46:51 -5 42 11. SV Sandhausen 33 10 11 12 40:35 5 41 12. Fortuna Düsseldorf 33 9 12 12 36:39 -3 39 13. FC Erzgebirge Aue 33 10 9 14 37:51 -14 39 14. Kaiserslautern 33 9 11 13 28:33 -5 38 15. Arminia Bielefeld 33 8 12 13 49:53 -4 36 16. 1860 München 33 10 6 17 36:45 -9 36 17. Würzburger Kickers 33 7 13 13 31:37 -6 34 18. Karlsruher SC 33 5 10 18 26:54 -28 25 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 17 14 2 1 26:9 17 44 2. Eintracht Braunschweig 16 12 3 1 33:16 17 39 3. VfB Stuttgart 16 12 2 2 36:14 22 38 4. Union Berlin 17 11 3 3 29:12 17 36 5. VfL Bochum 16 7 8 1 26:19 7 29 6. Greuther Fürth 16 9 2 5 17:15 2 29 7. Arminia Bielefeld 17 7 6 4 31:23 8 27 8. Kaiserslautern 16 7 5 4 16:9 7 26 9. Dynamo Dresden 16 6 7 3 26:20 6 25 10. 1860 München 17 7 4 6 24:21 3 25 11. FC Erzgebirge Aue 17 7 4 6 21:24 -3 25 12. SV Sandhausen 16 6 5 5 21:13 8 23 13. FC Heidenheim 16 6 5 5 22:17 5 23 14. FC St. Pauli 17 5 7 5 20:14 6 22 15. FC Nürnberg 17 6 3 8 23:25 -2 21 16. Würzburger Kickers 17 4 8 5 14:14 0 20 17. Fortuna Düsseldorf 16 3 7 6 18:22 -4 16 18. Karlsruher SC 17 3 5 9 18:29 -11 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 17 8 4 5 23:22 1 28 2. Dynamo Dresden 17 7 3 7 26:25 1 24 3. Eintracht Braunschweig 17 6 6 5 15:19 -4 24 4. Fortuna Düsseldorf 17 6 5 6 18:17 1 23 5. Hannover 96 16 5 7 4 24:22 2 22 6. FC Nürnberg 16 6 3 7 23:26 -3 21 7. Union Berlin 16 6 3 7 20:26 -6 21 8. FC Heidenheim 17 5 5 7 19:21 -2 20 9. FC St. Pauli 16 6 2 8 16:20 -4 20 10. SV Sandhausen 17 4 6 7 19:22 -3 18 11. Greuther Fürth 17 3 7 7 15:23 -8 16 12. VfL Bochum 17 3 6 8 15:25 -10 15 13. Würzburger Kickers 16 3 5 8 17:23 -6 14 14. FC Erzgebirge Aue 16 3 5 8 16:27 -11 14 15. Kaiserslautern 17 2 6 9 12:24 -12 12 16. 1860 München 16 3 2 11 12:24 -12 11 17. Karlsruher SC 16 2 5 9 8:25 -17 11 18. Arminia Bielefeld 16 1 6 9 18:30 -12 9

Quelle: n-tv.de