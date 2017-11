Sport

Wie 1990, aber schwarz-weiß: DFB setzt beim WM-Trikot auf Retro-Look

Das Wunder von Bern gelingt 1954 in Baumwollhemden. Seitdem sind die Trikots der Fußball-Nationalmannschaft mit einer besonderen Anziehungskraft verbunden. Das WM-Trikot für 2018 erinnert an den Triumph von 1990 - und soll die Spieler beflügeln.

Fritz Walter und Helmut Rahn schafften das Wunder von Bern im Jahr 1954 noch im Baumwollhemd. Schlichte schwarz-weiße Sportkleidung ergänzte den Felddress, als sie erstmals den WM-Pokal nach Deutschland holten. Seitdem ist das Nationaltrikot mit einer besonderen Anziehungskraft verbunden. Immer, wenn der DFB und sein Langzeit-Ausrüster Adidas ein neues Spielerhemd für die Lieblingsmannschaft der deutschen Fußballfans präsentiert, gibt es Diskussionen: gelungen oder modische Verirrung?

Diesmal heißt es: zurück in die Zukunft. Mit einer Reminiszenz an die legendären Trikots von 1990 will die deutsche Nationalmannschaft in Russland zu ihrem fünften WM-Titel stürmen. Die Trikots sind wie beim Titelgewinn vor 27 Jahren in Italien mit einem gezackten Brustring versehen - allerdings nicht in den Nationalfarben, sondern in drei Grautönen gehalten und grafisch gespiegelt.

"Ich kenne natürlich die Trikots von 1990, erkenne auch die Parallelen - und sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", sagt Weltmeister Mats Hummels. Sein derzeit verletzter Münchner Teamkollege Thomas Müller ist mit dem Design auch zufrieden: "Der Fußball ist moderner und hipper geworden - dementsprechend ist das Trikot gelungen", sagte er.

Doch vor allem geht es um die Show und um Verkaufszahlen, wenn die begehrten Leibchen für Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil und Co. alle zwei Jahre neu auf den Markt kommen. Die offizielle Präsentation des Trikots für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) findet morgen Abend in Berlin statt. Die neuen Shirts werden dann erstmals beim Länderspiel-Klassiker am Freitag (21 Uhr im n-tv.de Liveticker sowie im ZDF) im Londoner Wembley-Stadion gegen England zum Einsatz kommen.

Komplettiert wird das Outfit durch schwarze Hosen und weiße Stutzen: eine Farbkombination, die Fans aller Generationen mit der deutschen Nationalmannschaft verbinden. Die Torhüter um Manuel Neuer spielen in blauen Trikots. In den Kragen ist der Schriftzug "Die Mannschaft" eingearbeitet, auf der Innenseite findet sich eine schwarz-rot-goldene Erinnerung an den dritten WM-Titel 1990. "Wir holen das legendäre Design von 1990 in das WM-Jahr 2018. Das neue Jersey hat das Zeug, zum nächsten Kult-Trikot zu werden. Die beste Voraussetzung für den fünften Stern", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen.

Das Auswärtstrikot soll wie früher grün sein. Adidas wollte dies auf Anfrage aber nicht bestätigen. Das Auswärtstrikot werde erst in den kommenden Monaten vorgestellt, hieß es in einer Stellungnahme. Das Trikot soll sich wie schon 2014 zu einem Verkaufsschlager entwickeln. Vom Weltmeister-Trikot mit Brustring in Rottönen wurden etwa fünf Millionen Stück verkauft.

Quelle: n-tv.de