Pokalduell wird zum Krawallspiel: Geklautes Hertha-Banner sorgt für Eskalation

Von Tobias Nordmann

Böllerwürfe, Bannerbrand, Beinaheabbruch: Das Weiterkommen der Hertha im DFB-Pokal in Rostock interessiert kaum jemanden. Vielmehr fragen sich die Verantwortlichen: Wie konnte das passieren? Haben Sicherheitskräfte gepennt? Oder gar mitgeholfen?

Es ist eine Randale mit Ansage. So schreibt es die "Ostseezeitung". Das Erstrundenduell im DFB-Pokal zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin (0:2) verkommt zu einem Krawallgipfel. Und Grund dafür ist offenbar ein gestohlenes Banner der Berliner. Seit 2014 vermissen die Hertha-Anhänger ihr Utensil. Wo es ist? Sie wissen es nicht mit letzter Gewissheit - bis zum späten Montagabend. Andere Drittliga-Klubs hätten zunächst im Verdacht gestanden - und wurden entlastet, heißt es in Fan- und Sicherheitskreisen. In der 76. Minute kommt es im Ostseestadion dann zur Eskalation. Nachdem das Spiel bereits kurz nach Wiederanpfiff wegen heftiger Zündeleien im Gäste-Fanblock unterbrochen werden musste, steht das Duell nun kurz vor dem Abbruch.

Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende, es steht noch 0:0, entrollen Rostocker Anhänger ein riesiges Plakat. Es soll sich um das 30 mal 2 Meter große, vermisste Banner "Ostkurve Hertha BSC" handeln, das im heimischen Olympiastadion zwischen Ober- und Unterrang gespannt war, so heißt es in der "Bild"-Zeitung. Kaum entrollt und von den Berlinern erkannt, setzen einige Hansa-Fans das riesige Band in Flammen. Aus beiden Fanblöcken - sie liegen nur knapp 20 Meter voneinander entfernt - fliegen daraufhin Raketen. Schals und Sitzschalen werden abgebrannt. Schiedsrichter Robert Hartmann unterbricht die Partie für 18 Minuten.

"Ich bin für die Sicherheit der Spieler verantwortlich, die war nicht mehr gegeben, als Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen wurden", sagte Hartmann bei Sky. "Nachdem die Polizei gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass sich die Lage beruhigt, haben wir uns entschieden, das Spiel fortzusetzen." Bei erneuten Vorkommnissen "hätten wir uns mit Sicherheit wieder in der Kabine getroffen. Ein Spielabbruch wäre dann nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen". Hertha-Manager Michael Preetz erklärte: "Das sind Handlungen, die niemand in einem Stadion haben will. Deshalb wird es ein Thema sein, das Vereine, Verbände und die Fanlager in den nächsten Wochen beschäftigen wird."

"20 bis 50 Vollidioten wollen das eigene Wohnzimmer abfackeln"

"Wir halten bis zur 74. Minute ein grandioses 0:0. Dann ist es 20 bis 50 Vollidioten anscheinend wichtiger, das eigene Wohnzimmer abzufackeln, anstatt die Mannschaft zu unterstützen", schimpfte Hansas Vorstandschef Robert Marien. "Wenn man sieht, dass hier 1700 Polizisten und über 300 Ordner unterwegs waren, dass Spürhunde und HD-Kameras im Einsatz sind. Da wird im Bereich der Kontrolle alles getan, was getan werden kann. So etwas kann man sicher nur gesamtgesellschaftlich lösen, nicht allein als Drittligist."

Laut einer Mitteilung der Polizei aus der Nacht gibt es allerdings zumindest an der Gründlichkeit der Einlasskontrollen Zweifel. "Bereits während der Einsatzbesprechung informierte mich Hansa Rostock, dass sich laut Informationen der Vereinsführung das gestohlene Banner bereits im Stadion befinde und zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgerollt werden solle", sagte Michael Ebert, Leiter der Polizeiinspektion Rostock. Daher wurde die Südtribüne von Beamten und Ordnungskräften gründlich durchsucht. Das Banner konnte dabei jedoch nicht gefunden werden.

Für Ebert sieht es daher so aus: "Somit liegt die Vermutung nahe, dass das Banner über vereinseigene Strukturen und mit Wissen von Vereinsoffiziellen ins Stadion gelangen konnte." Da die beim Kontrollieren der Tribüne mithelfenden Ordnungskräfte keinen Bezug zu Hansa Rostock gehabt hätten, kann laut Polizei ausgeschlossen werden, dass das Banner durch sie ins Stadion kam oder bei Kontrollen unentdeckt blieb. Die Polizei war mit Beamten aus sechs Bundesländern im Einsatz. Zusammen mit der Bundespolizei waren 1400 Beamte im Einsatz.

