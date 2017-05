Sport

"Freispruch wäre normal gewesen": Hoeneß beklagt sich über seine Haftstrafe

Uli Hoeneß ist zu einem Galadinner in Liechtenstein eingeladen - und trumpft groß auf. Der Präsident des FC Bayern beklagt sich über seine Haftstrafe, attackiert die Öffentlichkeit wegen ihrer wilden Kaderschelte und erklärt, warum China für die Bayern wichtig wird.

Was für ein Ambiente, was für ein Abend mit Uli Hoeneß: Bei einem Vier-Sterne-Dinner - Spitzenküche garniert mit 16-Gault-Millau-Punkten, in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein unter dem Motto "meet the president" kommt der Bayern-Boss richtig in Fahrt. Die 108 Gäste - die jeweils 375 Franken bezahlt hatten - bekamen einiges geboten. So sieht sich Hoeneß beispielsweise nach wie vor offenbar zu Unrecht verurteilt. "Ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen. Aber in diesem Spiel habe ich klar gegen die Medien verloren. Täglich waren 10 bis 12 Journalisten vor unserem Haus. Tag und Nacht", sagte der 65-Jährige laut der Schweizer Zeitung "Blick", die ein Protokoll des Abends geführt haben.

"Mein wirtschaftliches Ergebnis bei der Bank Vontobel von 2001 bis 2010 war minus drei Millionen Euro. Ich habe über 40 Millionen Strafe gezahlt. Trotzdem entschied ich mich, ins Gefängnis zu gehen", sagte Hoeneß und erklärte weiter: "Theater gab's nur, bis ich im Gefängnis war. Nach dem zweiten oder dritten Hausbesuch hat mich die Presse danach in Ruhe gelassen. Er hätte ja auch "Revision am Bundesgerichtshof machen können: Aber ich habe dies meiner Familie nicht mehr zumuten wollen."

Der Aufenthalt im Gefängnis habe ihm dagegen "Erfahrungen fürs Leben" bescherrt. Über viele Dinge wolle er nicht sprechen, heißt es im "Blick". Es sei aber so: "Ich bin wie immer auf die Menschen zugegangen, habe mich der Situation angepasst. Das größte Kompliment gab's für mich am letzten Tag von der Direktorin des Gefängnisses, die als sehr hart gilt. Sie sagte zu mir: Herr Hoeneß, sie sind der Erste, der rausgeht und zwei Fanklubs hat. Einen bei den Beamten, einen bei den Gefangenen."

Früher Arschloch, jetzt "Selfie"-Partner

Positiv seien auch die Reaktionen nach Ablauf der Strafe gewesen: "Ich dachte, es hängt mir ein Makel an, ich werde vielleicht geächtet. Doch das Gegenteil war der Fall. Wenn ich früher nach Bremen kam, haben die Leute 30 Minuten lang 'Hoeness, du Arschloch!' geschrien. Das hat schon wehgetan. Jetzt war ich kürzlich wieder dort, da wollten 500 Leute ein Selfie mit mir machen. Da wusste ich, es war total richtig, das Urteil anzunehmen."

Kein Verständnis zeigt der 65-Jährige bei der Bewertung der Öffentlichkeit in Bezug auf die aktuelle Mannschaft. "Die Medien machen ein Theater, wie wenn wir ein Altersheim hätten. Wir haben eine Mannschaft, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber für mich gibt's keine alten oder jungen Mannschaften, sondern nur gute und schlechte", sagte er.

In der Abwehr von Juventus Turin sei auch "keiner unter 33. Und die werden wahrscheinlich Champions-League-Sieger dieses Jahr, die werden Real schlagen". Den Bayern müsse allerdings im Schatten von Spielern wie Arjen Robben (33) oder Franck Ribéry (34) gelingen, "Junge heranwachsen zu lassen, die rechtzeitig die Chance kriegen und an dem Tag da sind, wenn die anderen aufhören. Das ist die Kunst."

Große Erwartungen hat Hoeneß an den chinesischen Markt. "Wir haben drei, vier Fußballschulen in China aufgebaut. Meine Idee ist: Irgendwann wird ein chinesischer Spieler beim FC Bayern spielen. Und wenn dieser Chinese bei uns spielt, wird der eine irre Nachfrage erzielen. Wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um zwei Uhr spielen, damit in Shanghai oder Peking in Primetime live übertragen werden kann, dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je einen Euro, dann können sie sich etwa vorstellen, wo es hingeht", sagte er.

Sein Honorar, gut 18.000 Euro, spendete er wie üblich dem Verein Bayern-Hilfe.

Quelle: n-tv.de