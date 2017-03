Sport

Nächste herbe Pleite: RB Leipzig kriegt Angst "es zu verbocken"

Drei Pünktchen liegt RB Leipzig nur noch vor Dortmund, auch Hoffenheim sitzt dem Rekordaufsteiger im Nacken. Nach der famosen Hinrunde ist Leipzig die Leichtigkeit abhanden gekommen. Die ernste Formkrise schürt Angst, alles noch zu verspielen.

Ralph Hasenhüttls Miene verfinsterte sich schlagartig. Europa? Champions League? Davon wollte der Trainer von RB Leipzig nach dem 0:3 (0:1) bei Kellerkind Werder Bremen nun wirklich nichts hören. "Wir haben immer davon gesprochen, dass wir noch lange nicht da sind", sagte der 49-Jährige und fühlte sich in seiner bösen Vorahnung bestätigt.

Der Sensationsaufsteiger befindet sich mitten in seiner ersten schmerzlichen Bundesliga-Formkrise und der Vorsprung auf Borussia Dortmund sowie 1899 Hoffenheim im Rennen um die Königsklasse schmilzt in rasantem Tempo. Nur noch drei Punkte trennen RB vom BVB, auch Hoffenheim greift mit vier Zählern Rückstand an. "Schade, scheiße, abhaken - weiter geht's", sagte Shootingstar Timo Werner. Doch längst nicht alle Leipziger Spieler konnten die vierte Rückrundenpleite so schnell verdauen wie der 21-Jährige, der nun auf seinen ersten Länderspiel-Einsatz hofft. Stattdessen traten erste Zweifel offen zu Tage.

"Wir müssen aufpassen"

"Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht noch verbocken", sagte Marcel Sabitzer, einer der stärkeren RB-Profis beim Auftritt in Bremen. Es gelte, genau zu analysieren, um nach der Länderspielpause wieder in die Spur zu finden. Tatsächlich sind vom überragenden Umschaltspiel und der überraschenden Kaltschnäuzigkeit des jungen und unerfahrenen Teams derzeit nur noch Ansätze zu erkennen.

Auch Werder knackte den RB-Code, ohne dabei zu brillieren. Ausgerechnet drei Österreicher trafen gegen den Klub des österreichischen Getränke-Giganten mit österreichischem Trainer. "Es ist relativ egal, wer die Tore gegen mich macht", sagte Hasenhüttl schmallippig.

Traumtor zieht RB den Zahn

Vor allem das 1:0 des starken Zlatko Junuzovic - bekennender Energiebrause-Konsument - zog den Sachsen den Zahn (34.). "Vielleicht sind wir ein Tick zu unerfahren, um die richtige Reaktion nach so einem Rückschlag zu zeigen", sagte Davie Selke, der an alter Wirkungsstätte eine Bewährungschance erhielt. Leipzig, das ordentlich begonnen hatte, traf noch durch Sabitzer den Pfosten (39.), doch danach kam viel zu wenig vom Tabellenzweiten. Florian Grillitsch (59.) und Florian Kainz (90.) sorgten schließlich vor 41.384 Zuschauern mit ihren Treffern für einen bedienten Hasenhüttl.

"Dieses Momentum, das Spielglück, können wir derzeit nicht wie in der Hinrunde auf unsere Seite ziehen", sagte Hasenhüttl und ließ einen Seitenhieb gegen die anwesenden Pressevertreter folgen: "Vielleicht wisst ihr jetzt, wovon wir gesprochen haben." Davon, dass es in der ersten Bundesliga-Saison auch schwierige Phasen geben würde.

Doch derartige mahnende Worte seien der RB-Führung stets als "Understatement allerhöchster Ebene" ausgelegt worden. Am Sonntag gab sich der Coach schon wieder kämpferisch, auch wenn der Dauerregen in Leipzig irgendwie zur Stimmung passte. "Wir brauchen diese Delle, um die Siege, die danach wieder kommen werden, richtig wertschätzen zu können", sagte Hasenhüttl. Jetzt heiße es, die spielfreien zwei Wochen gut zu nutzen und Kraft zu tanken für den Saisonendspurt. Denn am Ende der Saison will sich auch Hasenhüttl nur allzu gerne mit der Champions League auseinandersetzen.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 15:30 Uhr 1. FC Köln 4:2 (3:0) Hertha BSC Spielbericht FC Augsburg 1:1 (1:1) SC Freiburg Spielbericht Werder Bremen 3:0 (1:0) RB Leipzig Spielbericht 1899 Hoffenheim 1:0 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht VfL Wolfsburg 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0) Hamburger SV Spielbericht So., 19. Mär. 15:30 Uhr FSV Mainz -:- FC Schalke So., 19. Mär. 17:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- Bayern München « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 25 15 4 6 43:28 15 49 3. Borussia Dortmund 25 13 7 5 54:27 27 46 4. 1899 Hoffenheim 25 11 12 2 46:25 21 45 5. Hertha BSC 25 12 4 9 34:30 4 40 6. 1. FC Köln 25 9 10 6 37:29 8 37 7. Eintracht Frankfurt 25 10 6 9 26:27 -1 36 8. SC Freiburg 25 10 5 10 32:42 -10 35 9. Borussia M'gladbach 24 9 5 10 30:33 -3 32 10. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 11. FC Schalke 24 8 6 10 31:27 4 30 12. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 13. Werder Bremen 25 8 5 12 34:44 -10 29 14. FC Augsburg 25 7 8 10 24:34 -10 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. Hamburger SV 25 7 6 12 24:46 -22 27 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 25 4 3 18 17:47 -30 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 4. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 5. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. Eintracht Frankfurt 12 6 4 2 17:11 6 22 9. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 10. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 10. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 11. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 16. Hamburger SV 13 2 3 8 10:26 -16 9 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 12 0 0 12 4:27 -23 0

