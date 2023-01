Zwei Chinesen an der Spitze

Euro NCAP hat die Klassensieger 2022 bekannt gegeben, darunter den Ora Funky Cat in der Kompaktklasse.

Die Sicherheitsorganisation Euro NCAP hat die Klassensieger 2022 gekürt. Alle sind elektrisch - und keiner kommt aus Europa. Mehrfach punkten kann Tesla.

Es ist noch nicht lange her, da waren Autos aus China sicherheitstechnisch ihren Konkurrenten aus Europa weit unterlegen. Doch in erstaunlich kurzer Zeit haben die Chinesen das gedreht. Im gerade zu Ende gegangenen Jahr absolvierten etliche neue Autos aus Fernost mit Erfolg das Euro-NCAP-Prozedere. Nun hat die Sicherheitsorganisation Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) die Crashtest-Klassensieger 2022 bekannt gegeben. Die Testsieger sind alle batterieelektrische Fahrzeuge, darunter zwei chinesische Modelle. Die Sieger haben die Tester beim Insassenschutz für Erwachsene und Kinder, Fußgängerschutz und durch Sicherheitsassistenztechnologien überzeugt.

Platz 1 bei den Mittelklasse-Limousinen: Hyundai Ioniq 6. (Foto: Hyundai)

Bei den Mittelklasse-Limousinen belegte der Hyundai Ioniq 6 den ersten Platz. Er erreichte bei Insassenschutz für Erwachsene eine Quote von 97 Prozent.

Die NCAP-Prüfer loben zudem den sehr guten Kinder-Insassenschutz (87 Prozent). Auch in den Kategorien Sicherheitssysteme (90 Prozent) und Fußgängerschutz (66 Prozent) schnitt er gut ab.

Tesla Motors mehrmals auf vorderen Plätzen

Tesla konnte mit Model Y und S überzeugen. (Foto: Tesla Motors)

Den ersten Platz der Business-Limousinen belegte der Tesla Model S mit 94 und 91 Prozent beim Insassenschutz (Erwachsene und Kinder). Die Quote 98 Prozent bei der Ausstattung mit Sicherheitssystemen hat außer ihm kein anderes im Jahr 2022 getestetes Fahrzeug erreicht. Auch bei der Fußsicherheit liegt das Tesla-Modell weit vorn (85 Prozent). Auf fast identischem Niveau liegt ein weiteres Tesla-Modell, der Model Y. Das 4,75 Meter lange Fahrzeug belegte den ersten Rang bei den SUV ("Small Off-Road").

Platz 1 bei den großen SUV: Wey Coffee 01. (Foto: IAA Mobility)

Auf Platz 1 bei den großen SUV ("Large Off-Road") hat sich der Wey Coffee 01 mit unter anderem mit sehr guten Quoten bei der Kindersicherheit (87 Prozent) und Sicherheitssystemen (94 Prozent) ausgezeichnet. Der ebenfalls aus China stammende Ora Funky Cat schaffte es auf den ersten Rang bei den Kompaktwagen. Er kam etwa beim Insassenschutz für Erwachsene auf eine Bewertung von 92 Prozent, beim Kinderschutz auf 83 Prozent.

Laut Verband der Automobilindustrie (VDA) ist Euro NCAP ein verbraucherschutzorientiertes Programm zur Bewertung der Sicherheit von PKW, das von einem Konsortium aus europäischen Verkehrsministerien, Automobilclubs, Versicherungsverbänden und Forschungsinstituten getragen wird. Das Programm führt Crashtests mit neuen Autotypen durch und bewertet ihre Sicherheit.