Ashley Graham ist dafür bekannt, in den sozialen Medien kein Blatt vor den Mund und ihren Körper zu nehmen. Dafür lieben die Fans das Plus-Size-Model. Nun aber geht ihnen die 35-Jährige doch zu weit. Unter ihrem neuesten Post hagelt es jede Menge entsetzte Kommentare.

Das ist Ashley Graham nun wirklich nicht gewohnt. Normalerweise erhält die 35-Jährige immer wieder viel Lob für ihre freizügigen Fotos, denn das Plus-Size-Model pfeift auf Konventionen. Offen zeigt sie Cellulite und Dehnungsstreifen und was allein die Geburten dreier Kinder mit ihrem Körper angestellt haben. Jetzt aber ist sie für einige zu weit gegangen.

Zunächst scheint bei dem Post, der für Unmut sorgt, alles wie immer. Auf dem ersten Foto einer längeren Galerie ist die nackte Graham zu sehen, die sich eine große Tasche vor den Körper hält. So weit, so normal. Im Folgenden rückt dann aber etwas in den Fokus, womit ihre Fans zumindest so nicht gerechnet hätten. Ashley Grahams Füße.

Auf einem Foto liegt sie im Bett und präsentiert diese in blauen Zehentrenner-Socken, was auch noch nicht das ist, was die User verstört. Ebenso wenig wie das Foto ihrer gepflegten Füße in hochhackigen Sandaletten auf einem roten Teppich am Rande der Oscars am vergangenen Wochenende. Erst was an fünfter Stelle kommt, ist dem einen oder anderen dann doch zu viel Offenheit.

"Nichts hätte mich (...) vorbereiten können"

Hier wäre eine Triggerwarnung angebracht gewesen, denn sie demonstriert, wie sie am großen Onkel mit grobem Werkzeug Hornhaut entfernt. Es folgen noch einige harmlose Aufnahmen im Bademantel oder beim Essen, die viele ihrer 20 Millionen Follower jedoch womöglich gar nicht mehr gesehen haben, weil sie aus Angst vor noch mehr ungeschönten Wahrheiten nicht weitergeklickt haben.

Während es manch einer mit Humor nimmt, sind andere ehrlich entsetzt. "Nichts hätte mich auf diese Pediküre-Aufnahme aus nächster Nähe vorbereiten können", kommentiert jemand erschüttert. Oder auch: "Ein bisschen zu viel ... komm schon, die Nagelpflege ist nicht sehr attraktiv." Eine Userin möchte wissen, ob sie diese "furchtbare Pediküre" zeige, weil sie so eine "echte Person" sei. Ashley Graham selbst dürfte das alles aber ziemlich sein, im Gespräch bleibt sie so auf jeden Fall und unterstreicht einmal mehr ihre Authentizität.