Über 40 Jahre ist Simon Gallup ein wichtiger Teil von The Cure. Jetzt steigt der inzwischen 61-jährige Bassist überraschend aus Band um Sänger Robert Smith aus. Auf Nachfrage nach dem Grund dafür spricht Gallup von "Verrat". Ein Ersatz für ihn ist offenbar auch schon gefunden.

Simon Gallup, langjähriger Bassist von The Cure, hat die Band verlassen. Das hat der 61-jährige Musiker auf Facebook öffentlich gemacht. "Etwas schweren Herzens bin ich nicht länger ein Mitglied von The Cure", schreibt Gallup. Auf eine Nachfrage, ob er aus gesundheitlichen Gründen ausscheide, erklärt er weiter, dass es ihm gut gehe, er aber "genug vom Verrat" habe. Es klingt also ganz danach, dass Unstimmigkeiten innerhalb der Band zu seinem Ausstieg geführt haben könnten.

Sänger Robert Smith und die Band haben sich bisher nicht zu der Angelegenheit geäußert. Keyboarder Roger O'Donnell scheint auf Twitter allerdings auf das Aus seines Bandkollegen anzuspielen. "Ein Freund hat mir gerade gesagt, dass er Lol im Gitarrencenter gesehen hat, wie er einen Bass gekauft hat?" Damit ist wohl Lol Tolhurst gemeint, ein Gründungsmitglied von The Cure, das später die Band verlassen hatte.

Gallup "entscheidend" für die Band

Gallup war zwischen 1979 und 1982 und dann wieder ab 1985 Teil der Band. Wie es nun weitergehen wird, ist ungewiss. Würde Gallup die Gruppe verlassen, "würde sie nicht mehr The Cure heißen", hatte Smith im Sommer 2018 im Interview mit "The Irish Times" erklärt.

2019 sagte er dem Musikmagazin "NME" zudem: "Für mich war Simon immer das Herz der Live-Band und er war immer mein bester Freund." Gallup werde unter anderem oft übersehen, weil er keine Interviews gebe, er sei allerdings "entscheidend für das, was wir tun". Zwar hätten die beiden auch immer wieder schwierige Phasen, aber trotzdem stets eine "sehr starke Freundschaft" gehabt. Damit diese Freundschaft zerbreche, müsse "etwas wirklich Außerordentliches" passieren.

The Cure gründeten sich 1976 - zunächst als Easy Cure - in Südengland und stiegen im Laufe der folgenden Jahre zur wahren Wave- und Gothic-Ikonen auf. Es erschienen schon zu Beginn wegweisende Alben wie "Seventeen Seconds", "Faith", "Three Imaginary Boys" und "Pornography". Auch kommerziell so richtig erfolgreich wurden The Cure aber Mitte der 1980er-Jahre mit Longplayern wie "Kiss Me Kiss Me Kiss Me" und "Desintigration". Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Love Cats", "Boys Don't Cry" und "Friday I'm In Love".