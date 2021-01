Noch vor Kurzem machen Gerüchte um eine Verlobung zwischen Ben Affleck und Ana de Armas die Runde. Nun soll sich das Hollywood-Paar allerdings getrennt haben. Die Beziehung der beiden Schauspieler sei "kompliziert" gewesen, berichtet ein Insider.

Als sich Ben Affleck und das kommende "Bond"-Girl Ana de Armas am Set des gemeinsamen Films "Deep Water" kennen und lieben lernten, war das neueste Hollywood-Traumpaar Anfang 2020 gefunden. Doch inzwischen, nicht ganz ein Jahr später, sollen sich die beiden einem Bericht des Magazins "People" zufolge wieder getrennt haben. Das soll ein Vertrauter des vermeintlichen Ex-Paares verraten haben. "Ben datet Ana nicht mehr", wird der anonyme Informant zitiert. "Sie hat es beendet."

Demnach sei die Beziehung der beiden "kompliziert" gewesen. "Ana möchte nicht in Los Angeles beheimatet sein und Ben muss dies offensichtlich tun, weil seine Kinder in Los Angeles leben." Der 40-jährige Affleck hat drei gemeinsame Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner: die Töchter Violet und Seraphina sowie Sohn Samuel.

"Es herrscht tiefe Liebe und Respekt"

Von einer zweiten Person will "People" zugleich erfahren haben, dass die Entscheidung "gemeinsam und einvernehmlich" getroffen worden und keine Schlammschlacht zu erwarten sei: "Sie befinden sich an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben. Es herrscht zwischen ihnen tiefe Liebe und Respekt." Noch im November hatten sie ihr erstes Thanksgiving als Paar mit Afflecks Kindern verbracht.

Es gab sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung der beiden. Das britische Boulevard-Blatt "The Sun" veröffentlichte Paparazzi-Fotos, die das Paar während einer Drehpause zeigen. Darauf küssten sich die beiden innig und hatten sichtlich Spaß miteinander. Auf einem Foto betrachtete die 32-Jährige einen großen Diamantring am Finger ihrer linken Hand. Affleck grinste über beide Ohren.

Für beide Schauspieler wäre es die zweite Ehe gewesen. Affleck war von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet. Auch Ana de Armas stand 2011 bereits vor dem Traualtar: Die Ehe mit dem spanischen Schauspieler Marc Clotet hielt allerdings nur zwei Jahre.