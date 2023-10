Affären, Zusammenbrüche und eine Abtreibung: Britney Spaers soll in ihrer Autobiografie, die kommende Woche erscheint, nichts über ihr turbulentes Leben auslassen. Sie selbst kommentierte die Schlagzeilen auf sozialen Medien. Damit ist nun Schluss. Ihr Instagram-Profil ist offline.

Britney Spears' Autobiografie "The Woman in Me" ist noch nicht auf dem Markt und doch dominieren die Inhalte seit Tagen die Schlagzeilen. Die US-Sängerin selbst meldete sich unterdessen auch via Social-Media immer wieder zu Wort, beispielsweise mit einem erneuten Messertanz. Doch nun ist der Instagram-Account deaktiviert.

Ob es mit den Enthüllungen zu tun hat, die aus ihrem Buch bereits bekannt wurden? Unklar. Dass sie womöglich für Diskussionsbedarf unter den Followerinnen und Followern gesorgt hat, ist indes denkbar. Ging es doch um so dramatische Themen wie Spears' Alltag als Kinderstar, Affären, ihrem Zusammenbruch, die Vormundschaft und vieles mehr. Ebenfalls soll sie in der Biografie über eine Abtreibung auspacken.

Die US-Seite "People" hatte vor einigen Tagen bereits eine höchst pikante Passage aus "The Woman in Me" veröffentlicht. Spears gibt darin an, dass sie mit 19 Jahren schwanger wurde - von ihrem damaligen Freund, US-Star Justin Timberlake. "Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit, in unserem Leben ein Baby zu bekommen, wir seien viel zu jung", wurde sie zitiert. Schließlich habe sie sich dazu bereiterklärt, eine Abtreibung vornehmen zu lassen.

"Als mein Kopf rasiert war, hatten alle Angst vor mir"

Auch die "New York Times" berichtet bereits über erste Auszüge aus dem Buch. Demnach beschreibt Spears darin, wie es zu ihren öffentlichen Zusammenbrüchen in den Jahren 2007 und 2008 gekommen sei. Als sie sich etwa den Kopf kahl rasierte oder das Auto eines Fotografen mit einem Regenschirm attackierte, habe sie unter Trauer und dem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline gelitten, soll die Sängerin erklären.

"Als mein Kopf rasiert war, hatten alle Angst vor mir, sogar meine Mutter", wird Spears zitiert. "In diesen Wochen ohne meine Kinder habe ich immer wieder die Fassung verloren." Sie sei "verrückt vor Trauer" gewesen. Spears gibt laut NYT zu, dass sie "inmitten einer schweren Wochenbettdepression, dem Verlassenwerden durch meinen Mann, der Qual der Trennung von meinen beiden Babys, dem Tod meiner geliebten Tante Sandra und dem ständigen Druck der Paparazzi" angefangen habe, "in gewisser Weise wie ein Kind zu denken".

Mit Federline hat Spears die beiden Söhne Sean Preston und Jayden James, 18 und 17 Jahre alt. Im November 2006 reichte die Sängerin nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von dem Tänzer ein, die im Sommer 2007 abgeschlossen wurde. Ihre Tante mütterlicherseits, Sandra Bridges Covington, der Spears sehr nahegestanden hatte, starb im Januar 2007 an Eierstockkrebs.