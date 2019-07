Robert De Niro, 75 Jahre, will es noch einmal wissen: Er lässt in New York ein Filmstudio bauen.

De Niro baut Filmstudio in New York

Robert De Niro ist einer der größten Hollywood-Stars und New Yorker durch und durch. Da sich die US-Metropole auch bei der Filmindustrie einer immer größeren Beliebtheit erfreut, macht de Niro nun Nägel mit Köpfen - und will ein Filmstudio in Queens errichten.

Hollywood-Star Robert De Niro baut in New York ein neues Filmstudio auf. Gemeinsam mit seinem Sohn Raphael und Investoren habe De Niro ein Grundstück im Stadtteil Queens gekauft, berichtete die "New York Times". Für rund 400 Millionen Dollar solle darauf das Wildflowers Studio entstehen. Zuvor hatte das Grundstück dem Klavierhersteller Steinway & Sons gehört, die dort in einer Halle fertige Musikinstrumente gelagert hatte.

New York ist als Produktionsstätte für die Film- und TV-Industrie in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. 332 Filme sind Behördenangaben zufolge im vergangenen Jahr in der Millionenmetropole gedreht worden. Insbesondere der Stadtteil Queens, wo unter anderem auch die Silvercup Studios und die Steiner Studios ansässig sind, ist dabei immer stärker genutzt worden.

De Niro zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Filmstars der USA. Er hat unter anderem zwei Oscars gewonnen. Einer seiner bekanntesten Filme ist Taxi Driver".