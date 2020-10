Daniela Katzenberger wird heute 34 Jahre alt. Das nimmt sie zum Anlass, ihrer Heimat und Halbschwester Jenny Frankhauser einen Besuch abzustatten. Auch Mutter Iris Klein ist mit an Bord. So entsteht ein seltenes Familienfoto.

Schon vor Jahren hat Daniela Katzenberger ihrer Heimat den Rücken gekehrt und ist mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis nach Mallorca ausgewandert. Seither ist sie nur noch selten in ihrer Geburtsstadt Ludwigshafen anzutreffen, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie. Ihr 34. Geburtstag aber war nun mal wieder ein schöner Anlass, der daheimgebliebenen Familie einen Besuch abzustatten.

Mit Cordalis und dem fünfjährigen Töchterchen Sophia im Gepäck machte sich die Katze auf den Weg von Mallorca nach Deutschland. Ebenfalls dabei: Mutter Iris Klein und deren Mann Peter. Auch sie leben auf der Baleareninsel und stehen aufgrund ihrer Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" gerade besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Eine familiäre Auszeit in diesen turbulenten Zeiten tut sicherlich auch ihnen gut.

"Ruhig Blut, Leudde"

Und so postet die nun 34-jährige Katzenberger bei Instagram ein seltenes Foto aller ihrer Liebsten. Dazu gehört nun auch Steffen König, der "jetzt wieder"-Freund von Jenny Frankhauser. Auf deren Sofa in Ludwigshafen wird gemeinsam gekuschelt, und die Katze fühlt sich offenbar genötigt, ihre Follower schon im Vorfeld zu beruhigen. Zu dem Bild mit dem Titel "Family-Time" schreibt sie nämlich auch noch: "Bevor hier wieder rumgemotzt wird: Wir sind alle Corona-negativ. Also: Ruhig Blut, Leudde!"

Fehlt auf dem Familienfoto auch jeglicher Hinweis auf eine gebührende Geburtstagsparty, macht Daniela Katzenberger das mit dem nächsten Post auch schon wieder wett. Darauf ist die Blondine im Handstand zu sehen mitsamt zweier Luftballons, die die Zahl 34 darstellen. "Verdammt, hätte ich vor zwölf Jahren gewusst, dass ich so lange in der Öffentlichkeit stehe, hätte ich mich damals jünger gemacht", schreibt sie dazu ganz selbstironisch. Unter dem Foto versammeln sich nun natürlich nach und nach immer mehr Glückwünsche ihrer Follower. Also auch an dieser Stelle: Happy Birthday, Daniela Katzenberger!