Oliver Petszokat und seine Frau Pauline können aufatmen. Die Operation, der sich die 33-Jährige kürzlich unterziehen musste, ist offenbar "problemlos" verlaufen. Der Musiker und Schauspieler macht jetzt die Diagnose öffentlich, über die er bislang geschwiegen hat.

Schauspieler, Sänger und Moderator Oliver Petszokat und seine Ehefrau Pauline haben schwere Zeiten hinter sich. Doch nun gibt es einen ersten echten Lichtblick. Denn die Kopfoperation, der sich seine Frau unterziehen musste, sei "problemlos" verlaufen und der "Tumor", der dabei entfernt wurde, sei "auch nicht bösartig, wie sich bei der Untersuchung herausstellte", sagt Oliver Petszokat. Dem Magazin "Bunte" verriet er weitere Details.

Seine "Angst, Pauline zu verlieren", sei groß gewesen, als sie sich noch vor den Corona-Beschränkungen einer Operation am Kopf unterziehen habe müssen, erklärt der 41-Jährige. "Pauline wusste seit 13 Jahren, dass es diesen Tumor in ihrem Kopf gibt, aber glücklicherweise ist das Ding nicht gewachsen", so Petszokat. Im August 2019 hätten die beiden erfahren, dass der Tumor "inzwischen die Größe eines Golfballs hatte und auf Sehnerv und Bewegungszentrum drückte".

"Das zu hören, war hart"

Vor dem notwendigen Eingriff habe das Ehepaar großen Respekt gehabt, berichtet der gebürtige Berliner weiter: "Wir wussten, wenn so eine OP schiefgeht, bleibt man für immer ein Pflegefall. Der Professor sagte uns, er würde zwar sein Bestes geben, aber er könne uns nicht versprechen, dass es keine Komplikationen geben könne. Das zu hören, war hart."

Oliver Petszokat sprach bereits im Juni 2020 über die Operation, die schon im März stattgefunden hatte, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Zuvor hatte Pauline einen Duett-Auftritt in Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory.2020" absagen müssen.

"Zum Glück geht es Pauline mittlerweile ein bisschen besser. Leider ist sie noch nicht fit genug für einen großen Showauftritt", erklärte Moderator Silbereisen den TV-Zuschauern in der ARD-Sendung. "Deshalb singt Oli für seine Pauline und für alle Paare, die gerade eine schwierige Zeit durchstehen, das Lied, das die beiden so sehr verbindet." Petszokat sang dann sichtlich bewegt "Kleine Taschenlampe brenn", während im Hintergrund Bilder seiner Frau auf einer Leinwand eingeblendet wurden.

Oliver Petszokat und Pauline sind seit zwölf Jahren ein Paar und seit 2014 verheiratet. "Das Leben mit Pauline ist das Purste an Liebe, das ich jemals erfahren durfte. Wir sind alles füreinander", schwärmt er noch heute.