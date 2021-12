Einen besseren Jahresabschluss kann man sich kaum vorstellen: Esther Sedlaczek hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die "Sportschau"-Moderatorin zeigt auch gleich ein erstes Bild von ihrem Baby.

TV-Moderatorin Esther Sedlaczek ist kurz vor Jahreswechsel zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die 36-Jährige mit einem Foto mit ihrem Neugeborenen auf Instagram. "Meine Definition von Glück (und schlaflosen Nächten)", schrieb sie zu dem Post.

Auf dem Bild trägt sie breit grinsend ihr Baby in ihren Armen. Die frischgebackene Mama trägt ein schlichtes weißes T-Shirt, passend dazu ist das Baby in einen weißen Wollpullover und einen grauen Body gekleidet. "Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. In diesem Sinne euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freu mich auf 2022 mit euch", schloss Sedlaczek ihren Beitrag.

In den Kommentaren häuften sich Glückwünsche. Unter anderem gratulierten die Moderatorinnen Britta Hofmann, Vera Int-Veen und Laura Wontorra sowie Sportkommentator Wolff-Christoph Fuss und Schauspielerin Maria Wedig zur Geburt. Sedlaczeks Vater, der Schauspieler Sven Martinek, setzte "So wundervoll" mit mehreren Herz-Emojis unter den Post.

Im Mai 2019 bekamen Esther Sedlaczek und ihr Ehemann bereits eine Tochter. Seit Sommer 2021 moderiert die 36-Jährige die ARD-"Sportschau". Zuvor arbeitete die gebürtige Berlinerin rund zehn Jahre für den Sender Sky in der Fußball-Berichterstattung - zunächst als Reporterin auf dem Rasen, dann als Moderatorin im Studio.