Brutal, sexistisch - und ungemein fesselnd: Millionen Menschen verfolgten gebannt die acht Staffeln "Game of Thrones". 2019 war Schluss mit dem Fantasy-Epos. Nun wird es für Freunde der Serie bald neuen Stoff geben.

Das umstrittene Serienepos "Game of Thrones" ist auserzählt, doch für Fans des Werks gibt es gute Nachrichten: Die Arbeiten am Spin-off "House of the Dragon" haben offiziell begonnen, die Produktion ist bereits in vollem Gange. Das hat der US-Sender HBO nun bei Twitter bestätigt.

HBO veröffentlichte mehrere Bilder der Schauspieler, die sich offenbar gerade in einer ersten Lesung befinden. "Die HBO-Original-Serie #HouseoftheDragon ist offiziell in Produktion", heißt es dazu unter anderem. "House of the Dragon" ist ein Prequel und spielt 300 Jahre vor der Originalserie. Das Spin-off wird die Geschichte von Daenerys' (Emilia Clarke, 34) Vorfahren erzählen, als der historische Untergang des Hauses Targaryen begann.

HBO bestätigt zudem noch einmal, dass die Serie voraussichtlich 2022 anlaufen soll. Der Sender teilte zu einem Gruppenbild auch sechs Einzelfotos bereits bestätigter Darsteller. Auf den Aufnahmen sind zu sehen: Rhys Ifans (53, "Notting Hill") als Otto Hohenturm, Olivia Cooke (27, "Bates Motel") als Alicent Hohenturm, Matt Smith (38, "The Crown") als Daemon Targaryen, Paddy Considine (47, "Hot Fuzz") als König Viserys Targaryen, Steve Toussaint (56, "Red, White and Blue") als "Die Seeschlange" und Emma D'Arcy (28, "Truth Seekers") als Rhaenyra Targaryen.

Der US-Streamingdienst HBO Max soll laut unterschiedlicher Medienberichte zudem fünf weitere Serien im "Game of Thrones"-Universum planen. In Entwicklung befinden sich demnach ein Projekt mit dem Titel "9 Voyages", Spin-offs mit den Namen "Tales of Dunk and Egg", "10.000 Ships" und "Flea Bottom" sowie eine animierte "Game of Thrones"-Serie, die noch keinen Titel trägt.