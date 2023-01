Ein großer Star der italienischen Filmwelt ist gestorben: Die Schauspielerin Gina Lollobrigida ist 95 Jahre alt geworden. Durch ihre Rolle in "Fanfan, der Husar" steigt sie zu einem der international bekanntesten und beliebtesten Filmstars der Nachkriegszeit auf. In ihren letzten Jahren widmet sie sich jedoch einem neuen künstlerischen Feld.

Die legendäre italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist gestorben. Das meldet die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Sie wurde 95 Jahre alt. Lollobrigida spielte seit den 1940er Jahren in rund 70 Film- und Fernsehproduktionen mit. International bekannt wurde sie 1952 mit dem Film "Fanfan, der Husar". Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit sieben David di Donatello-Preisen ausgezeichnet.

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, war die Schauspielerin erst im vergangenen September aus der Klinik entlassen worden, nachdem sie sich bei einem Sturz zu Hause einen Oberschenkelbruch zugezogen hatte, der operiert werden musste.

Lollobrigida wurde am 4. Juli, 1927 in Subiaco, eine Ortschaft in der Nähe von Rom, geboren. Sie war die Tochter eines Möbelfabrikanten und wuchs in dem kleinen Bergdorf auf.

Nach einer ausgeprägten Schauspiel-Karriere in den 1950er und -60er Jahren, trat Lollobrigida in den 1970er Jahren nur noch in wenigen Filmen auf. Laut der Branchen-Website IMBD legte sie damals eine Pause von der Schauspielerei ein, um sich auf eine andere Karriere zu konzentrieren: der Fotografie. Zu ihren Motiven gehörten Paul Newman, Salvador Dalí und die deutsche Fußballnationalmannschaft. In ihren letzten Lebensjahren widmete sie sich hauptsächlich der Kunst und der Fotografie, mit zahlreichen Ausstellungen, berichtet ANSA.