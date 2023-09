Für ihre Rolle in der deutschen Erfolgsserie "Babylon Berlin" wird Fries mit dem Schauspielpreis ausgezeichnet. Der Preis für das Lebenswerk geht an die 79-jährige Thekla Carola Wied. Ihr Name sei mit dem deutschen Fernsehen verwoben wie nur wenig andere, begründet die Jury ihre Wahl.

Der Deutsche Schauspielpreis geht in diesem Jahr an die Darsteller Liv Lisa Fries und Gerhard Liebmann. die 32-Jährige erhält eine Auszeichnung für ihre Hauptrolle als Charlotte Ritter in der vierten Staffel der preisgekrönten Serie "Babylon Berlin", wie der Bundesverband Schauspiel (BFFS) bekanntgab. Liebmann bekommt den Preis als Hauptdarsteller in dem Film "Eismayer". Dort spielt er einen Vizeleutnant, der als härtester Ausbilder beim österreichischen Militär gilt und sich in einen jungen Soldaten verliebt.

Für ihren Auftritt in der Netflix-Serie "Kleo" werden Jella Haase und Dimitrij Schaad in der Kategorie "Duo" geehrt. Marie-Lou Sellem gewinnt für ihre Nebenrolle im Film "Knochen und Namen" eine Auszeichnung. Franziska Wulf erhält den Preis in der Kategorie "starker Auftritt" im Coming-of-Age-Film "Sonne und Beton", der vom Aufwachsen in der Berliner Gropiusstadt handelt. Einige Preisträger waren vorab schon bekannt.

Der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht an die Schauspielerin Thekla Carola Wied ("Ich heirate eine Familie"). Der Name der 79-Jährigen sei mit dem deutschen Fernsehen verwoben wie nur wenig andere, hieß es in der Jurybegründung. Ehrenpreise erhalten auch die Schauspielerin Gesine Cukrowski und die Moderatorin Silke Burmester, die sich mit ihrer Kampagne "Let's Change The Picture" für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in Film und Fernsehen engagieren.

Der Schauspielpreis wird in mehreren Kategorien vom Bundesverband Schauspiel vergeben. Die Auszeichnung wurde während der Berlinale 2012 zum ersten Mal verliehen. Sie soll Menschen ehren, die sich um die Entwicklung der Schauspielkunst verdient gemacht haben. Dem Verband gehören laut eigenen Angaben rund 4000 Schauspieler an.