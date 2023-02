Die letzte Hürde vor dem Einstieg in den "Recall"-Flieger Richtung Malle ist die bis dato höchste. 40 ausgesuchte Kandidaten steigen schließlich in den Flieger Richtung Malle. Statt Luxus-Vibes erwartet die Superstar-Anwärter aber Survival-Camping und eine johlende "Bierkönig"-Meute.

Wochenlang bildeten sich bei den DSDS-Casting-Locations in München, Köln und Hamburg kilometerlange Schlangen vor den Eingangstoren. Hunderte Gesangstalente aus der ganzen Republik waren gekommen, um Katja Krasavice, Leony, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen zu zeigen, dass sie das Zeug zur Superstar-Karriere haben. Am finalen Casting-Tag wollen nun auch die letzten Kandidaten ihre Chance nutzen und dem Traum von einem Leben auf der Pop-Überholspur ein Stück näherkommen.

Abermals verschmelzen die Kandidaten mit ihren Pop- und Rock-Idolen. Egal ob Elvis, Elton John, Aretha Franklin oder Roland Kaiser: Mit dem Helden im Ohr und dem Traum vom Superstar-Glück im Herzen holen die Kandidaten alles aus sich raus. Natürlich fallen auch am letzten Casting-Tag wieder einige Hobbymusikanten aus dem Rahmen, so wie beispielsweise Tilly Horn aus Monheim am Rhein. Die zweifache Mutter hat schon als Elfjährige für Furore gesorgt, als sie beim "Supertalent" mal eben so im Vorbeigehen den zweiten Platz erreichte.

15 Jahre später wagt sie nun einen zweiten Anlauf – und auch diesmal endet die Performance mit viel Jubel, Trubel und noch mehr Heiterkeit. Jurorin Leony ist gar so begeistert von Tillys Stimme, dass sie der sichtlich überwältigten Comebackerin ihre goldene CD überreicht - und damit das Ticket für die nächste Runde. Auch die auf den Spuren der jungen Aretha Franklin wandelnde Esther aus Mönchengladbach sichert sich mit viel Gefühl und Stimmvolumen ihr "Recall"-Ticket.

"Das wird der geilste Recall ever!"

Esther Nkongo beeindruckt mit viel Power und Gefühl (Foto: RTL Stefan Gregorowius)

Nach der elften Casting-Runde stehen am Ende 120 erfolgshungrige Newcomer bereit. Aber nur 40 schaffen es nach dem finalen "Quick Pick" in den Flieger nach Mallorca. Noch einmal muss sich jeder einzelne Kandidat mit einem ausgewählten Song vor der kritischen Jury beweisen. Reiseführer Dieter Bohlen weiß genau, wie er seine Superstar-Schäfchen so richtig heißmachen kann: "Leute, das wird der geilste Recall ever! Erst geht's nach Malle und dann nach Thailand!", schallt es übers Rollfeld. Die Menge johlt. Spätestens jetzt schlägt auch das Herz des letzten Kandidaten im freudigen Dancefloor-Takt.

Die unerbittliche Runde des Aussortierens nimmt den gesamten Kader erwartungsgemäß emotional sehr mit. Es wird gerappt, geröhrt, gesungen und geschlagert. Freud und Leid liegen ganz eng beieinander. Während bei den Gescheiterten die Tränen fließen, lassen ausgewählte Kandidaten wie Isa, Gigi-Buddy Peris und Reality-Sternchen Jill die imaginären Korken knallen: "Mallorca, wir kommen!", jubeln die Sieger im Chor.

Plumpsklo und Außendusche statt Schampus und Strand-Bar

Ein paar Stunden später landen die 40 Glücklichen auch schon auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel. Statt Schampus und Strand-Luxus erwarten die Kandidaten allerdings Camping-Frust und Pampa-Vibes. Fernab des mallorquinischen Trubels muss die enttäuschte Meute mit Plumpsklo, Außendusche und Zelt-Matratzen vorlieb nehmen.

Für drei Kandidaten hält der Frust aber nicht lange an, denn Partymaus Jill, Goldkehlchen Natalie und "Bounce"-Weltmeister Big N dürfen ihren ersten Abend auf Mallorca auf der Bühne des legendären "Bierkönigs" verbringen. Die drei von der DSDS-Tankstelle lassen sich auch nicht lumpen und geben der johlenden Menge, was sie verdient. Nach Helene Fischer, Beatrice Egli und Selfmade-Straßenrap trötet die komplette "Bierkönig"-Crowd im Chor: "Let's bounce motherfucker, let's bounce!" DSDS auf Malle. Läuft!