In der zehnten Castingfolge zieht Fleisch-Fan Pietro Lombardi den Zorn einer radikalen Veganerin auf sich. Außerdem: Überfahrene Klöten, große Chanson-Kunst und eine rote Rose für Katja Krasavice. Viel mehr geht nicht.

So ein Casting-Tag kann ganz schön an den Kräften zehren. Stundenlang müssen die Juroren im Entdeckungstunnel sein und Augen und Ohren auf Empfang stellen. Bei so viel Stress braucht der Körper natürlich jede Menge Energie. Ex-Champ Pietro Lombardi ist sich seiner Verantwortung bewusst und achtet auf einen strikten Ernährungsplan: "Ich hatte heute schon zwei Schnitzel!", verrät der Juror mit einem kessen Grinsen auf den Lippen. Ihm gegenüber steht eine junge Dame, der bei solchen Aussagen die Zornesröte ins Gesicht steigt. Radikal-Veganerin Raffaela findet das alles gar nicht lustig und hält mit Ukulele, Pro-Vegan-Shirt und höllischem Blick dagegen: "Hättest du den Tieren ein Messer in die Kehle gesteckt, um daraus Schnitzel zu machen?", fragt die Kandidatin.

Tierschützerin Raffaela legt sich mit Schnitzel-Fan Pietro Lombardi an. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Bevor sich Tierschützer und Plattiereisen-Fans an die Gurgel gehen, springt Chef-Juror Dieter Bohlen in den Ring und schlichtet: "Ich war ja auch mal eine Zeit Veganer und bin dann aber "Meganer" geworden - einer, der alles geil findet." Die extra aus Wien angereiste Kandidatin kann bei derartigem Männerhumor nur entsetzt mit dem Kopf schütteln. Raffaela hat schließlich eine Haltung zu verteidigen, die sie kurz vor ihrem Abgang auch noch musikalisch unterstreicht: "Ich hoffe, die kürzen deinen Schwanz mit stumpfer Klinge", trällert es durchs Studio. Die Message ist überbracht. Vielleicht gibt's bei Pietro morgen ja mal eine Gemüsepfanne zum Mittag.

"Das klingt, als wäre dir einer über die Klöten gefahren"

Was andere an diesem Tag zum Frühstück hatten, bleibt im Verborgenen. Es scheint aber so, als hätte so mancher Kandidat die Nahrungsaufnahme vor lauter Aufregung ganz vergessen. Der 27-jährige Germain aus Stuttgart beispielsweise bringt viel Gefühl an den Start. Für das Weiterkommen muss der kernige Schwabe aber ganz schön betteln, denn nach Ansicht von Dieter Bohlen erinnert Germains Performance an die eines "verklemmten Furzes". Auch Ballett-Experte Bastian aus Celle kommt nicht so richtig aus sich raus. Erst als 80s-Pop-Ikone Rick Astley zum Playback-Tanz bittet, blüht der schüchterne Kandidat ein wenig auf. Für den begehrten "Recall"-Zettel reicht es aber hinten und vorne nicht: "Das klingt, als wäre dir einer über die Klöten gefahren", resümiert der Poptitan in gewohnt charmanter Manier.

Adriano kommt vom Dorf und träumt vom Leben als Superstar. (Foto: RTL / Stefan Gregorowius)

Weitaus mehr Ausstrahlung und stimmliches Talent bringt Daniel aus Freiburg mit. Der 22-jährige Fan der ganz alten Klangschule schüttelt mal eben eine Armstrong-Huldigung aus dem Ärmel ("La Vie En Rose"), mit der keiner der Juroren gerechnet hat. "Das war Wahnsinn", lobt Dieter Bohlen. Kollege Pietro ist ebenfalls begeistert: "Das war große Kunst!", adelt der Juror. Die Laune steigt. Kurz vor Feierabend klopfen tatsächlich noch ein paar Rohdiamanten an die Pforten. Neben Swing-Nerd Daniel überzeugt auch Dorf-Bubi Adriano auf ganzer Linie. Nach einer emotionalen Drama-Performance ("You Raise Me Up") sind vor allem die Damen in der Runde hin und weg: "Du bist so süß!", schmachtet Pop-Sternchen Leony.

Eine Rose gefällig?

DSDS im TV "Deutschland sucht den Superstar" ist immer samstags und mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Sendung ist außerdem auf RTL+ abrufbar.

Den imaginären Rampenlicht-Auftritt-des-Tages-Award krallt sich aber "Bachelor"- und Country-Fan Leonard aus Schwabach. Der lässige Kandidat mit der Lederjacke und dem beeindruckenden Tiefton-Organ lässt sich nicht einmal von einem Song aus der Ruhe bringen, den er gar nicht einstudiert hat ("Your Man"). Mal eben in die Haut von Country-Star Josh Turner schlüpfen? Kein Problem für den selbstbewussten Mittelfranken. Nach getaner Arbeit gibt's für Fangirl Katja auch noch eine rote Rose. "In ein paar Jahren will ich unbedingt mal der "Bachelor" sein!", tönt Leonard. Warum auch nicht. Ein DSDS-Überflieger als Rosenkavalier gab es schließlich auch noch nicht. Auf dass all deine Träume in Erfüllung gehen, lieber Leonard. Wir drücken ganz fest die Daumen!