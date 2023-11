Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist eigentlich nicht gerade für seine Feinfühligkeit bekannt. Nun jedoch veröffentlicht er einen nachdenklichen Post in Erinnerung an seine Eltern. Zum Anlass nimmt er den Gedenktag Allerheiligen, der am 1. November gefeiert wird und in Bayern ein Feiertag ist.

Eigentlich sollte Markus Söder gerade auf einer Woge des Glücks schwimmen. Schließlich wurde er soeben erst als bayerischer Ministerpräsident wiedergewählt. Nach der Landtagswahl in Bayern kann er zudem seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen.

Doch nur einen Tag nach seiner Bestätigung im Amt meldet sich der 56-Jährige mit für ihn dann doch eher ungewohnt besinnlichen Worten zu Wort. Konkreter Anlass sind die christlichen Gedenktage Allerheiligen und Allerseelen, die am 1. beziehungsweise 2. November gefeiert werden. Während an Allerheiligen, das außer in Bayern auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein Feiertag ist, der Heiligen gedacht wird, ist Allerseelen der Erinnerung an alle Verstorbenen gewidmet.

"An Allerseelen und Allerheiligen denke ich besonders an meine verstorbenen Eltern", schrieb Söder nun in einem Instagram-Post zu einem Foto, das seine Eltern an ihrem Hochzeitstag zeigt. "Meine Mutter Renate starb mit 56 und mein Vater Max mit 72 Jahren", führt der CSU-Politiker weiter aus.

"Schöne Worte"

Im Rückblick sei vieles anders, als man es als Kind oder junger Mensch erlebt habe, schreibt Söder und ergänzt: "Wenn man dann selbst Kinder hat, wiederholen sich so viele Eindrücke, auch wenn die Zeit eine ganz andere ist. Wir sind unseren Eltern ähnlicher, als wir zugeben - und sie sind ein Teil von uns und wir von ihnen."

Daher seien für ihn auch Kinder das größte Glück "und vielleicht auch der wahre Sinn des Lebens", erklärt Söder. "Ich jedenfalls vermisse meine Eltern. Und auch wenn ich als Jugendlicher meinte, ich kann und weiß schon alles - in Wahrheit würde ich mir heute manchmal Rat wünschen und einfach Zeit mit ihnen verbringen", wird der bayerische Ministerpräsident emotional.

Auch sein verstorbener Schwiegervater Günter, der ihm nach dem Tod des Vaters "eine freundschaftliche Vaterfigur" gewesen sei, fehle ihm sehr, öffnet Söder sein Herz, ehe er mit den Worten endet: "Heute denken wir an alle Verstorbenen und behalten sie in guter und auch schmerzlicher Erinnerung. Wir vermissen sie, ich vermisse sie und hoffe, sie sind gut behütet."

Von seinen knapp 400.000 Followerinnen und Followern erntet der CSU-Chef dafür in der Kommentarspalte viel Lob. "Schöne Worte!", lautet der Tenor der meisten Anmerkungen.