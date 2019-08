Beleidigungen, Drohungen und Unterstellungen: Der Streit zwischen Noel und Liam Gallagher scheint immer wieder neu zu eskalieren. In einem Interview teilt Noel nun ordentlich gegen seinen kleinen Bruder aus. Diesmal verschont er nicht einmal die eigene Mutter.

Gemeinsam gehörten sie zu einer der bekanntesten Rockbands Großbritanniens, doch privat können sie sich nicht ausstehen: Die Brüder Liam und Noel Gallagher sind schon seit Jahren zerstritten, sämtliche Annäherungsversuche scheitern nach kurzer Zeit wieder. Daran dürfte sich auch künftig nichts ändern, wenn man Noels Aussagen im britischen "Guardian" Glauben schenken mag. Denn dort teilte der 52-Jährige mächtig gegen seinen kleinen Bruder aus - doch auch seine Mutter erhielt eine Breitseite. "Ich mochte sie, bis sie Liam geboren hat", sagt Noel.

Noel und Liam werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. (Foto: dpa)

2009 zerbrach Oasis wegen der vielen Spannungen und erst im vergangenen Monat eskalierte ein Streit zwischen den Brüdern erneut: Noel warf dem 46-Jährigen vor, Frauen einzuschüchtern - insbesondere seine Tochter Anaïs. Liam hatte seiner Nichte einen Instagram-Screenshot geschickt, auf dem Noels Ehefrau ihn beleidigt hatte. "Sag deiner Stiefmutter, sie soll sehr vorsichtig sein", hatte der Sänger dazugeschrieben. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Liam seiner Tochter geschrieben oder seiner Frau gedroht habe, sagt Noel nun. Dies habe nur keine Konsequenzen, weil sein Bruder ein Rockstar sei. Andernfalls hätte sich die Polizei schon längst bei ihm gemeldet.

Drei Jahre ist es Noel zufolge her, dass die Brüder sich gesehen haben - bei einem Fußballspiel in Manchester. Liam sei immer höflich, wenn sie sehen begegneten, sagt er, doch er könne sehen, dass er kurz davor sei, sich in die Hose zu machen. Für eine Versöhnung sei es mittlerweile jedoch zu spät. "Ich habe einen fatalen Fehler in meiner ansonsten perfekten Zusammensetzung als Mensch", sagt er, und die sei, dass er Menschen nicht vergebe. Liams Drohungen an seine Frau und Nachrichten an seine Tochter seien einfach zu viel gewesen.

"Anspruchslose Musik für anspruchslose Menschen"

Auch Liams letzten Auftritt im britischen Glastonbury kann Noel nichts abgewinnen. "Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so für einen Mann geschämt", sagt er. Sein Bruder habe einen "unfassbaren Zaubertrick" geliefert, indem er alle Oasis-Songs dünn und düster habe klingen lassen. "Er sah aus, als habe er den schlechtesten Tag seines Lebens, hatte etwas an, das wie der Schlafanzug meines Sohnes aussah und schrie irgendwelche Ungerechtigkeiten ins Mikrofon, die er empfindet. Wenn du sie nicht singen kannst, dann spiel sie nicht", rät er Liam.

Ansonsten höre er Liams Alben gar nicht erst, weil er dessen Stimme nicht ausstehen könne. "Ich höre sie nur zufällig im Radio." Dies sei anspruchslose Musik für anspruchslose Menschen, hergestellt von einem anspruchslosen Mann. Demnächst wolle er sich Liams letzten Dokumentarfilm "As It Was" ansehen, weil er gehört habe, dass der "urkomisch" sei. Der Film zeigt Liams Seite der Bandgeschichte und den Zerwürfnissen mit seinem Bruder. Noel steht darin zwar nicht im Mittelpunkt, wird aber als zurückhaltend und lieblos dargestellt, als der Bruder, der nie für Liam da war, als dieser sich von seiner Frau Nicole Appleton scheiden ließ. Dem "Guardian" zufolge kann Noel über diese Vorwürfe nur lachen.

Derzeit arbeitet Noel wieder an neuer Musik. Im September erscheint die Single "This Is The Place", die sich durch ihre Space-Rock-Elemente von alten Sachen unterscheiden soll. Er hätte sich am liebsten schon viel früher dieser Musikrichtung widmen wollen, sagt er. Aber "Liam wollte sie verdammt noch mal nicht singen" und habe ihm gesagt, er möge keine "schrulligen und komischen Sachen".