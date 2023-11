"Fairytale of New York" von den Pogues gehört zu den schönsten modernen Weihnachtsliedern. Das lag immer auch am Sänger der Band. Nun stirbt Shane MacGowan mit 65 Jahren nach langer Krankheit.

Der Sänger der irischen Kult-Punk-Band The Pogues, Shane MacGowan, ist nach Angaben seiner Frau im Alter von 65 Jahren gestorben. Ihr Mann sei "zu Jesus und Maria und seiner wunderschönen Mutter Therese gegangen", schrieb MacGowans Ehefrau Victoria Mary Clarke bei Instagram.

MacGowan war vor allem als Songwriter des an irische Folkmusik angelehnten Weihnachtsklassikers "Fairytale of New York" bekannt - einem der größten Hits der Band.