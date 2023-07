Welthit "Nothing Compares 2 U"

Welthit "Nothing Compares 2 U" Irische Sängerin Sinead O'Connor ist tot

Ein Lied reicht ihr zum Weltruhm: Wochenlang bestimmte die Irin Sinead O'Connor mit ihrem Hit "Nothing Compares 2 U" die weltweiten Charts. Nun stirbt sie mit nur 56 Jahren.

Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist tot. Sie starb im Alter von 56 Jahren, wie die "Irish Times" und der irische Sender RTE berichten. In einer Erklärung teilte die Familie der Sängerin demnach mit: "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre gebeten."

Große Bekanntheit erlangte O'Connor 1990 mit dem von Prince geschriebenen Song "Nothing Compares 2 U". Später machte sie vor allem durch Skandale und verstörende Aktionen von sich reden.