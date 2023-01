"Ich bin so glücklich"

Nicht lange ist es her, als Jessie J eine Fehlgeburt verkraften muss. Jetzt kann die britische Sängerin wieder strahlen. Auf Instagram verkündet sie ihre Schwangerschaft. Das sei alles, was sie sich je gewünscht hätte.

Jessie J erwartet ein Baby. Die britische Sängerin verkündete ihre Schwangerschaft in einem emotionalen Instagram-Video, unterlegt mit ihrem Song "Sunflower". "Ich bin so glücklich und ängstlich, das endlich zu teilen", schrieb sie dazu. Im Clip zeigt sie ihren positiven Schwangerschaftstest sowie verschiedene Babybauch- und Ultraschall-Aufnahmen.

Zudem bat die 34-Jährige ihre Fans: "Bitte seid nett zu mir." Erst im November erinnerte sich die Sängerin in einer Instagram-Story an den fürchterlichen Schicksalsschlag. "Heute vor einem Jahr wurde mir gesagt, dass mein Baby keinen Herzschlag mehr hat", beginnt Jessie J ihren Post. Mittlerweile könne sie die Geschichte zwar erzählen, "ohne zu weinen", doch der schwere Verlust tue "immer noch weh". Gleichzeitig erklärt die 34-Jährige, dass sie die niederschmetternde Erfahrung auch "Stärke, Weisheit, Empathie und Dankbarkeit" gelehrt hat. Ihren herzzerreißenden Post schließt die Sängerin mit den Worten: "An mein kleines Engels-Baby: Ich fühle dich überall, besonders heute."

Jetzt hat Jessie J wieder allen Grund zur Freude. Schwanger werden war "alles, was ich je wollte", erklärte sie damals ihre Entscheidung zur künstlichen Befruchtung. Jetzt ist sie es endlich wieder und kann ihr großes Glück mit der Welt teilen. "Ehrlich gesagt, möchte euer Mädchen einfach nur in der Öffentlichkeit in einem Catsuit weinen und eine schokoladenüberzogene Gurke essen, ohne dass Fragen gestellt werden", schreibt sie auf Instagram. Wann ihr Kind zur Welt kommen soll, verrät die Sängerin allerdings noch nicht.

Nicht nur ihre Fans freuen sich mit Jessie J, die zwei Jahre lang mit "Magic Mike"-Schauspieler Channing Tatum liiert war. Auch zahlreiche Promis gratulierten ihr. Darunter etwa Ex-Destiny's-Child-Sängerin Kelly Rowland und Rita Ora. Sängerin Leona Lewis, die selbst im vergangenen August zum ersten Mal Mutter wurde, schrieb: "Glückwunsch, Mama, ich freue mich so für dich". Auch Ellie Goulding teilte ein paar warme Worte: "Du siehst total strahlend und voller Freude aus." Schauspielerin Ruby Rose erinnerte sich: "Als du es mir gesagt hast - in meinem Herzen habe ich die größte Dankbarkeit gespürt. Du verdienst das so sehr!"