Seit Samuel Koch aufgrund eines verheerenden Unfalls bei "Wetten, das?" im Rollstuhl sitzt, engagiert er sich in vielen sozialen Projekten. Darüber hinaus veröffentlicht er einige Bücher. Sein Ziel: Mut machen. Das wollte er auch bei einer geplanten Tour verfolgen. Leider gerät diese zum Flop.

Im Mai wollte Samuel Koch mit seiner "Schwerelos - Wie das Leben leichter wird"-Tour in zahlreichen deutschen Städten auftreten. Es sollten Abende "über die Kraft des Umdenkens" und "voller Spaß, Hoffnung und echter Gefühle" werden, wie auf seiner Homepage zu lesen ist. Die meisten der bisher geplanten Termine mussten jetzt jedoch abgesagt werden. Für sie wurden schlicht zu wenig Tickets verkauft.

Für den Mai waren unter anderem Shows in Dresden, Chemnitz, Berlin, Hamburg oder auch Frankfurt vorgesehen. Nach einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts sollen jetzt aber nur noch die geplanten Auftritte in Stuttgart (21. Mai) und München (22. Mai) stattfinden. Bereits erworbene Tickets für die abgesagten Shows könnten zurückgegeben werden.

Koch geht in einem längeren Statement offen darauf ein, wie es zu den Absagen gekommen ist. "Manchmal reicht es nicht zum Sieg, obwohl man alles gegeben hat", so der Schauspieler und Autor. "So ist es leider auch bei 'Schwerelos'. Aufgrund der allgemeinen Kostenexplosionen wurde unsere Produktion immer teurer, während die Zuschauer aus nachvollziehbaren Gründen ihr Geld zusammenhalten und erst sehr kurzfristig entscheiden, ob sie ein Ticket kaufen oder nicht."

"Noch nicht das Ende"

Auf Seite der Veranstalter benötige man jedoch Planungssicherheit, erklärt der 35-Jährige. So sei plötzlich eine Lage entstanden, "die mich sehr traurig macht", bringt er seine Enttäuschung zum Ausdruck und wird deutlich: "In der Mehrzahl der Städte hat der Kartenvorverkauf bis zum Stichtag leider nicht gereicht." Schweren Herzens habe man deshalb den Entschluss gefasst, die Auftritte in den betreffenden Städten abzusagen.

Diese Entscheidung treffen zu müssen, schmerze sein Team sehr, so Koch, der seit seinem schweren Unfall bei "Wetten, dass..?" im Jahr 2010 im Rollstuhl sitzt. Aufgeben komme jedoch nicht in Frage. Stattdessen wolle er nun an einem neuen Konzept für seine Shows arbeiten, "das besser zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage passt", und mit diesem zurückkommen. "Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende", zeigt sich Koch optimistisch.