Zwölf Jahre ist es her, dass die Zwillinge Monroe und Moroccan das Licht der Welt erblickt. Ihre Mutter ist niemand geringeres als Pop-Ikone Mariah Carey. Die ist mächtig stolz auf ihren Nachwuchs - und präsentiert zur Feier des Tages private Familienfotos auf Instagram.

Kaum zu glauben: Die Zwillinge von Pop-Diva Mariah Carey haben bereits ihren zwölften Geburtstag gefeiert. Auf Instagram teilte die 54-Jährige einige Fotos der beiden und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an meine liebsten Menschen auf dem Planeten! Ich danke Gott jeden Tag für euch!"

Die Fotos zeigen Tochter Monroe und Sohn Moroccan unter anderem im Urlaub mit Strohhüten, mit einem Hund im Arm und gemeinsam mit ihrer Mutter am Weihnachtstag in Pyjamas. "Our love is supernatural", schreibt Carey weiter - ein Zitat aus ihrem Song "Supernatural". "Ihr werdet immer meine Babys bleiben."

Freund Bryan Tanaka ist eifersüchtig

Die Zwillinge stammen aus Mariah Careys Beziehung zu TV-Entertainer Nick Cannon, mit dem sie von 2008 bis 2016 verheiratet war. Seit der Scheidung teilen sie Sängerin und der Moderator sich das Sorgerecht. Doch vor kurzem wollte Carey das ändern - und sich gerichtlich zu deren Hauptbezugspersonen erklären lassen. Begründet hatte sie den Schritt laut US-Medien damit, dass sie sich sowieso hauptsächlich um die Kinder kümmere. Sie wolle Cannon mit der rechtlichen Regelung zeigen, dass er nicht einfach in ihr Leben nicht kommen und gehen könne, wie es ihm passt.

Es wurde allerdings auch spekuliert, dass die Idee zum alleinigen Sorgerecht von Carey Freund Bryan Tanaka initiiert worden war. "Bryan wollte, dass sie das volle Sorgerecht beantragt, damit er etwas Abstand von Nick bekommt", sagte ein Insider gegenüber der Promi-Nachrichtenseite RadarOnline. Der Tänzer fühle sich stets als zweite Wahl hinter Nick und sei sehr eifersüchtig. Inzwischen hatte Carey offenbar einen Sinneswandel gehabt und drängt nicht mehr auf das alleinige Sorgerecht.

Nick Cannon ist nach der Scheidung von Carey noch weitere zehnmal Vater geworden und hat insgesamt zwölf Kinder von verschiedenen Frauen.