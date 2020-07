Sie zählt gerade mal 23 Lenze, hat "Germany's Next Topmodel" gewonnen - und ist dennoch nicht frei von Makeln. Stefanie Giesinger zeigt in einem Clip ihre Cellulite und macht anderen Frauen Mut, zu sich zu stehen. Denn niemand ist perfekt!

Orangenhaut an den Oberschenkeln - ein Thema, mit dem sich nahezu jede Frau auseinandersetzen muss. Auch Models wie Stefanie Giesinger haben mit Cellulite zu kämpfen. Einschüchtern lassen will sich die 23-Jährige davon aber nicht, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt.

Auf ihrer Instagram-Seite präsentierte Giesinger ihre Orangenhaut. (Foto: Instagram / Stefanie Giesinger)

"Ich musste mich heute daran erinnern, die verdammten Shorts zu tragen, weil sich niemand darüber den Kopf zerbrechen sollte - außer mir. Und ich sollte mir auch nicht den Kopf darüber zerbrechen. Es ist einfach ein Teil meines Körpers", sagt Giesinger mit Blick auf ihre Cellulite.

Sie erinnere sich an einen Vorfall, den sie kurz nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM) im Alter von 17 Jahren erlebt habe, fährt sie fort. Ein Mann habe ihr damals am Badestrand hinterhergerufen: "Die Cellulite hat man aber nicht im Fernsehen gesehen." Das habe sie sehr verunsichert.

Eine Frage von Ernährung und Sport?

Anschließend habe sie sich eingeredet, keine Shorts mehr tragen zu können, so Giesinger. "Ich habe dann versucht, Gewicht zu verlieren und mehr Sport zu machen", erklärt die heute 23-Jährige.

Es habe bis heute gedauert, bis sie verstanden habe, dass auch gesunde Ernährung und Sport die Cellulite nicht verschwinden lasse. Inzwischen akzeptiere sie ihre Makel. "Tragt die verdammten Shorts!", ruft sie abschließend ihren Followern zu und versucht, so allen Mut zu machen, ebenfalls zu sich selbst und dem eigenen Körper zu stehen.

Giesinger gewann 2014 die neunte GNTM-Staffel. Nach ihrem Sieg in der von Heidi Klum moderierten Castingshow schlug sie eine erfolgreiche Model-Karriere ein, unter anderem als Gesicht des Kosmetikkonzerns L'Oréal.