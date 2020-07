Model Winnie Harlow scheint das Leben derzeit in vollen Zügen zu genießen. Mit ihren Freundinnen und ihrem neuen Freund feiert sie in Mexiko nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch das Leben. Mit zahlreichen Schnappschüssen lässt sie uns daran teilhaben.

Die Lebenslust ist Winnie Harlow derzeit nur allzu gut anzusehen. Egal, ob sie allein für ein Foto posiert, sich mit ihren Freundinnen vor der Kamera ein Gläschen gönnt oder mit ihrem neuen Freund intensive Küsse austauscht. Zu beobachten ist all dies derzeit auf der Instagram-Seite des Models, auf der die Kanadierin Schnappschüsse und kurze Clips aus ihrem Mexiko-Urlaub geradezu in Serie postet.

Aber der Reihe nach: Erste Schlagzeilen machte Harlow bereits vor drei Tagen mit diversen Aufnahmen. Schließlich zeugen sie erstmals ganz offen von der Beziehung des Models mit dem Basketball-Profi Kyle Kuzma. Harlow und der NBA-Star kommen sich auf mehr als nur einem Foto ganz nah.

Anlass für das Liebes-Outing war Kuzmas 25. Geburtstag am Freitag. So schrieb Harlow zu den Bildern an der Seite ihres Lebensgefährten: "Happy birthday. Ich bin gesegnet, dein schönes Herz und deine schöne Seele zu kennen. Endlose FaceTime-Stunden in der Quarantäne und jetzt bin ich am Haken."

Offenbar sind sich die beiden also beim virtuellen Gedankenaustausch näher gekommen. So nah, dass Harlow gar nicht mehr aus dem Schwärmen herauskommt. "Danke, dass du mich jeden Tag zum Lächeln bringst, meine Tränen wegwischst und mich zur Höchstform antreibst", jubiliert sie zum Beispiel.

Doch die Liebe zu Kuzma ist aktuell nicht der einzige Grund für Harlow, über beide Ohren zu strahlen. Wie es der Zufall will, hatte schließlich auch sie just in diesen Tagen Geburtstag. So wurde sie am Montag 26 Jahre alt. Wie viele Menschen zu diesem Anlass an sie gedacht haben, demonstriert Harlow auch in ihrer Instagram-Story.

Die Gratulanten reichen von Reality-Star Kim Kardashian über Rapperin Nicki Minaj bis hin zu den Model-Kolleginnen Bella Hadid und Hailey Bieber, um nur einige wenige zu nennen. Viele sendeten in den sozialen Netzwerken ihre virtuellen Glückwünsche, andere ließen Harlow aber auch ganz real Blumen zukommen.

Den Geburtstag gefeiert hat die nunmehr 26-Jährige offenbar mit ein paar ihrer Best Friends Forever (BFF). So ist etwa in einem Clip zu sehen, wie sie mit drei Freundinnen auf ihren Ehrentag anstößt.

Doch eigentlich könnte Harlow die Sonne Mexikos wohl auch ganz gut allein genießen. Jedenfalls braucht sie nicht unbedingt Begleitung, um für ihre mehr als acht Millionen Follower die perfekte Pose einzunehmen.

Harlow wurde 2014 durch ihre Teilnahme an der 21. Staffel von "America's Next Top Model" - dem US-Pendant zu "Germany's Next Topmodel" - bekannt. In der Folge eroberte sie international die Laufstege. Ihr markantes Aussehen geht auf ihre Vitiligo genannte Hautkrankheit zurück. Sie bewirkt, dass die Haut der Kanadierin mit jamaikanischen Wurzeln, unterschiedlich pigmentiert ist und somit sowohl weiße als auch schwarze Stellen aufweist.